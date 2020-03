Manuel Pellegrini y su análisis tras el estallido: “Creo que la política está obsoleta”

Manuel Pellegrini, entrenador chileno que ha tenido extraordinarias campañas en Europa se encuentra sin club tras su salida del West Ham United.

El técnico conversó con la revista Capital y aseguró que está seguro que le tocará dirigir a la selección chilena. “Cuando la carrera me bote, es decir cuando no encuentre un club que me interese dirigir, voy a volver a Chile. Quiero entregar toda mi experiencia al fútbol chileno a través de la dirección de la selección nacional, pero no es el momento todavía”.

Sobre el estallido social, manifestó su rechazo por los políticos, asegurando que no están conscientes del momento que atraviesa el país. “Creo que la política está obsoleta, los políticos están muy mal evaluados y eso tiene mucho que ver con que cada oposición de turno quiere que el gobierno lo haga mal para poder llegar al poder, es pura ambición de poder y no una vocación por el país”.

De todas formas, Pellegrini fue enfático en decir que muchos de los políticos no están preparados para trabajar por Chile. “La verdad es que yo no sé si los políticos en Chile están preparados para llevar un país, en términos de las carreras que han hecho, los votos que tienen, o por su preparación personal. No digo que todos, pero me da la impresión que la gran mayoría de los políticos no están preparados”.