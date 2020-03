Hincha chileno recibe sorpresivo regalo de jugador del AC Milan

La suspensión del fútbol italiano a raíz del brote de coronavirus ha dejado diversas noticias en el fútbol italiano.

Uno de estas, es la historia del chileno David Mora, hincha del AC Milán que viajó hasta Italia para ver un partido del club, para así cumplir un sueño.

Sin embargo, a raíz del coronavirus el partido fue suspendido y no se jugó el compromiso que estaba programado ante el Genoa.

Mediante un tweet, Mora contó su historia generando la empatía de los hinchas italianos, pero mayor fue la sorpresa cuando Davide Calabria, jugador del club, le respondió a través de la red social.

From the Chilean Patagonia I traveled more 13,300km to see you my @acmilan

, I will not have the joy of supporting you from the mythical San Siro. but the love is great, it brought me from the southern lands of the world to here #ForzaMilan pic.twitter.com/nW1WCxZwG4

— David Mora Cvitanic (@DavMoraCvitanic) February 29, 2020