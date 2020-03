Walter Montillo piensa en el retiro: “Volví a la U para cerrar mi libro”

Walter Montillo es uno de los jugadores más queridos en Universidad de Chile, además de ser una de las figuras del torneo.

En diálogo con La Tercera, el volante conversó sobre su nuevo paso por el club, donde asegura será su última etapa. “Volví a Universidad de Chile para cerrar mi libro. Escribir el último capítulo acá era lo que había deseado durante toda mi carrera, durante todos los años que había estado fuera del país”.

Además valoró el apoyo de la dirigencia y de Hernán Caputto para sellar su regreso. “Sentí que era el momento, que ya me estaba poniendo grande y que si no era ahora ya iba a ser muy difícil volver. Fue con ayuda de Hernán Caputto, de Sergio Vargas, de Rodrigo Goldberg, que me dieron la posibilidad de volver”.

Sobre su futuro, Montillo confesó que se quiere retirar con la U. “Siempre me quise retirar acá y obviamente va a ser acá. Tengo un año de contrato y si no me renuevo acá no voy a seguir jugando al fútbol. Este va a ser mi último club”.