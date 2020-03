Mauricio Pinilla y la selección chilena: “Yo hoy me llamaría”

Mauricio Pinilla, delantero de Coquimbo Unido fue la gran figura del clásico ante Deportes La Serena.

En conversación con CDF, el delantero aseguró que fue un partido complejo por la importancia del rival. “Era un partido muy difícil, nos reencontramos con nuestra gente después de mucho. Sentimos la tensión de un clásico, pero hicimos una lectura importante del juego de La Serena. Pudimos cerrar el partido antes, pero seguimos jugando y buscando”.

Además aprovechó de mandarle un recado a Reinaldo Rueda, asegurando que sería un aporte en la selección chilena. “Yo hoy me llamaría, pero no soy el técnico En la posición, es difícil encontrar un 9 de estas características. Estoy bien. Pero lo que él crea, está bien. Yo estoy feliz, no pensé jugar hasta los 36 años con tanto desgaste”.

Los piratas vencieron por 2-1 a Deportes La Serena y desataron los festejos en el Francisco Sánchez Rumoroso.