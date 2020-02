Mario Salas y su mal momento en Colo Colo: “Seguiré luchando hasta el final”

El técnico de Colo Colo, Mario Salas, tuvo un particular análisis tras sufrir este lunes ante Curicó Unido la cuarta derrota consecutiva del equipo en el Campeonato, que tiene a los albos luchando en la parte baja de la tabla de posiciones.

Al respecto, el DT comenzó diciendo que “siempre he intentado ser muy analítico y reflexivo y siento que en este partido no se hizo nada de lo que trabajamos en la semana. Nunca nos pudimos sentir cómodos en el terreno de juego”.

Respecto a una posible salida del club por los malos resultados, Salas indicó: No hablaré de especulaciones. Yo estoy fuerte y seguiré luchando hasta el final. Hay amargura por el resultado y por la forma de jugar, pero me tengo que levantar, no queda otra (…) No me proyecto con esa idea, yo estoy firme y con energía. Creo que tengo los jugadores para revertir el mal momento”.

Finalmente, el técnico terminó diciendo que “este desafío es tremendo, me motiva y me incentiva. Quiero chorrear de esto a los jugadores. Hay que seguir trabajando, seguir haciendo cambios y ver cómo sacamos de este momento a Colo Colo“.