Johnny Herrera y su salida de la ‘U’: “Yo solo quería aportar para que el equipo saliera adelante”

El guardameta de Everton de Viña del Mar, Johnny Herrera, nuevamente fue el foco de la noticia luego de que fuera acusado de chocar a una mujer de 64 años hace unos días.

En una entrevista a La Tercera, el “Samurai” se defendió asegurando que “según la constancia de Carabineros, la señora se saltó un pare. Y ya lo denuncié“.

Asimismo se refirió a su salida de la “U”, señalando que hasta el último minuto la dirigencia le demostró lo que significaba para el club. “Ellos (los dirigentes) tomaban una decisión mala tras otra; yo solo quería aportar para que el equipo saliera adelante. Para mí era súper fácil cuadrarme con los dueños aunque la estuviesen cagando y así hubiese estado diez años más en la U. Pero no es mi forma, no es mi esencia. Hasta el último minuto me hicieron saber lo que pesaba en la cancha. Que me llamara el dueño del club, significa que pesaba”, manifestó.

También comentó su marginación con Alfredo Arias, asegurando que cada día se sentía más vigente. “Me saqué la cresta entrenando esos seis meses. Entrené como pocas veces en mi carrera. Estaba muy vigente. Y fue tan así que volví a jugar y el equipo ganó. Quieras o no volví a jugar cuando el equipo estaba descendiendo y ganamos esos dos partidos“, declaró.

Asimismo tuvo palabras para sus excompañeros Miguel Pinto y Leo Valencia, hoy jugadores de Colo Colo, en donde aseveró que él no llegaría al equipo archirrival. “No, cero posibilidad. Era como morderme la lengua por todos los años que estuve en mi club. Estuve toda mi vida en la U. Sería como irme con el enemigo, traicionar a tu patria. Jamás lo haría”, expresó el jugador.

“Uno no sabe por qué toman esas decisiones. El fútbol antes que cualquier cosa yo lo tomo con pasión. Si bien es un trabajo, en mi caso, siendo tan identificado con la U, jamás me iría a jugar a Colo Colo o la UC. Ellos sí; es su problema“, sentenció.

Estallido Social

El deportista nacional igualmente se pronunció sobre lo acontecido socialmente desde el 18 de octubre. “El estallido fue un remezón importante que tuvimos como país. Nos hicimos escuchar. Chile fue en su minuto como un Herrera en la U. Quería dejar la cagada para que lo escucharan y lo entendieran. Ojalá que cambie Chile, ojalá se transforme en un mejor país para vivir“, aseguró.

“Mis amigos más cercanos me dicen que soy chaleco amarillo, pero yo solo alabo a la gente que hace bien la pega“, explicó el arquero.

Además confirmó que distintos partidos políticos se han comunicado con él, y aunque no dio nombres, dejó entrever que la UDI lo contactó para participar con ellos. “Pero jamás lo haría, lo prometo. Yo solo aplaudo a la gente que lo hace bien. Acá en Viña había una deuda de no sé cuántos miles de millones de pesos. Y en Valparaíso igual, y Sharp agarró la municipalidad y redujo en dos años a la mitad esa deuda. Y eso es una buena gestión, y más de izquierda que Sharp no hay. Y si lo tengo que felicitar, lo felicito. Y si tengo que felicitar a Evelyn Matthei por Providencia porque sale a barrer las calles, también lo hago. Ahora, que me cataloguen de un lado es absurdo“, señaló.

Desordenes en los estadios

Finalmente Herrera sostuvo que no avala los desmandes y llamó al respeto entre la misma gente. “Hay muchas formas de manifestarse. Nunca voy a avalar el desorden, que quemen el Nacional. El fútbol no tiene la culpa del accidente que tuvo el Carabinero con el hincha que falleció. Uno siempre tiene que tratar de respetar al de al lado. Si hay gente que quiere ver fútbol, no tienes por qué dañarlo. Los lienzos y los cánticos sí son formas adecuadas“.

“Es difícil catalogar. No sé lo que les ha pasado. No sé si tienen un familiar que perdió un ojo. No creo que sean delincuentes, pero sí gente que de repente quiere ver todo destruido. Y no puede ser así. Debe haber un respeto mutuo“, concluyó.