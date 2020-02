Ex vicepresidente de Independiente: “Ariel Holan es uno de los que me mandó en cana”

El ex vicepresidente de Independiente Noray Nakis se descargó en conversación con el programa Cuatro de Copas por Radio Cooperativa de Argentina, luego de haber ido a la cárcel por formar parte una asociación ilícita liderada por la barra brava del Rojo.

El ex dirigente tuvo palabras para el ex entrenador del equipo argentino quien hoy está en Universidad Católica, Ariel Holan. “Holan fue uno de los sinvergüenzas que me mandó en cana. Fui en cana por comprar un hotel a un amigo que necesitaba plata. Y después me inventaron causa por Independiente. Nunca regale entradas a los barras ni firme nada en el club”.

Además, Nakis aseguró que varios dirigentes de Independiente se arrepienten de haber contado con el técnico de la UC. “Estamos pagando las consecuencias que hizo Holan. Le permitieron que su representante concentrara y viajara junto al resto del plantel. Yo no hablaba con Holan. No es lo mismo, sin desmerecer, dirigir a Defensa y Justicia que Independiente. Holan fue un chamuyero. Vos podes ser gran jugador y como DT, pero el sabio era Kohan por como llevaba el grupo y como lo acoplaba. Hay muchos dirigentes que hoy reconocen que fue un error traer a Holan. Además se le entregó las llaves del club. Y perdió a su gran sostén, a Kohan. Los dirigentes creyeron en las lágrimas de Holan. Yo lo frené a Holan, y mirá donde estoy, diez días antes de arrestarme no me dejaron entrar al vestuario”, sentenció.