Brayan Véjar y el presente de Colo Colo: “Hay que empezar a sumar porque ya hemos regalado nueve puntos”

Colo Colo continúa preparando el duelo contra Curicó Unido, válido por la quinta fecha del campeonato nacional. Actualmente, los albos están 13° con tres puntos a nueve puntos del líder que es Universidad Católica.

En conferencia de prensa, Brayan Véjar comentó el momento del elenco albo que no se encuentra en la parte alta.”Es súper incómodo estar en la posición que estamos, a parte venimos de tres derrotas seguidas, y Católica que se nos arranca doce si no ganamos. Es muy complicado lo que estamos pasando, ahora tenemos el lunes para ya cortar, si no gana Católica se restan tres puntos. Es complicado, a nadie le gusta estar donde estamos y queremos sacarlo adelante“.

El futbolista aseguró que lo que el Cacique debe mejorar es la regularidad. “Nos ha costado un poco, tenemos las ganas de sacar esto adelante, de hacer nuestro fútbol, por momentos se da y por momentos no, así que queremos buscar esa regularidad. Hay que ser autocrítico, a veces nos llegan una vez y nos hacen los goles. Lo que trabajamos en la semana no se está dando, pero queremos hacer lo posible para jugar bien, tenemos jugadores de buen pie, rápidos, agresivos, pero no nos han salido las cosas”.

El ex Huachipato aseguró que contra el albirrojo tienen que empezar a remontar. “Desde que llegué, el tema de presión siempre está, por ser Colo Colo, por ser un equipo grande, siempre queremos salir a ganar, pero estamos con el compromiso de hacer las cosas bien, de salir de la zona en la que estamos. Empezar a sumar porque ya hemos regalado nueve puntos, hay un compromiso para salir de abajo”.

Véjar también comentó lo ocurrido con Nicolás Blandi en el clásico ante Universidad Católica y confesó que se les entregó un protocolo de seguridad. “Fue complicado por Nico, pero ayer nos dieron un protocolo de seguridad y está conversado. Ahora tenemos esa seguridad que nos dicen, pero es complicado ojalá que no se vuelva a repetir. No es un tema de miedo, es nuestro trabajo, queremos jugar, si bien hay un poco de miedo por lo que le pasó a Nico, nosotros queremos jugar, no se olvida lo que está pasando afuera, en ese tema estoy súper consciente”.

Finalmente, el jugador negó que haya problemas con el entrenador de Colo Colo. “No hay una mala relación con Mario Salas. Las cosas no se están dando como él quiere y como queremos y no hemos sido regulares, pero mala relación no hay”, sentenció.

Este lunes, Colo Colo visitará a Curicó Unido a las 18:00 horas en La Granja.