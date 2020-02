ANFP dio por terminado el duelo entre Colo Colo y Universidad Católica

El duelo entre Colo Colo y Universidad Católica fue suspendido el fin de semana por mal comportamiento de la hinchada, que comenzó a lanzar objetos y fuegos artificiales, que terminó hiriendo a Nicolás Blandi.

La ANFP determinó que el partido entre albos y cruzados se dio por terminado y se mantuvo el marcador, donde ganó la UC 2-0 al Cacique.

En conferencia de prensa, el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, Sebastián Moreno, criticó a quienes hicieron disturbios en el Monumental y en el fútbol chileno.”Hemos dichos hasta el cansancio que el fútbol está siendo utilizado como vitrina de pocos para poder realizar actos de violencia. Esa situación no es tolerable, vamos a hacer lo posible y lo imposible para evitar esa situación. En conjunto con la colaboración directa de los clubes en buscar a los responsables de estos actos. A modo de ejemplo, Colo Colo está trabajando arduamente en la identificación de estos violentistas para poder presentar acciones legales concretas contra estas personas que ya van siendo identificadas por el club y por las autoridades”.

Además, Moreno comentó que aún falta tiempo para poder implementar la nueva tecnología en materia de seguridad, así que mientras deben reforzar lo que tienen.”Tenemos que seguir avanzando en adaptarnos a fortificar en materia de seguridad, entendamos que de aquí a la implementación del sistema de reconocimiento facial queda un tiempo. Mientras seamos capaces de incorporar estas nuevas tecnologías, tenemos que triplicar los esfuerzos en seguridad, me refiero a guardias y disposición dentro del estadio. A evitar estos tumultos que rompen las instalaciones e ingresan. El tema de los fuegos artificiales fue vergonzoso, fortificar los controles de seguridad que deben existir afuera del estadio por carabineros y adentro por la seguridad privada”.

Finalmente, el presidente de la ANFP fue enfático en que han sido casos aislados y que en general se ha podido desarrollar el fútbol.”Lo del jugador que fue afectado es francamente lamentable. Respecto de implementar ciertos protocoles es una solución que ayuda, desde octubre hemos estado reforzando la seguridad que aún no es suficiente. La solución no pasa por acoger uno u otro protocolo, aquí se requiere un actuar conjunto por parte de la ANFP, de los clubes y de la autoridad, que pese a cuatro partidos donde se ha sufrido violencia, el campeonato se desarrolla normalmente. No podemos hacer responsables a todo el fútbol chileno, por cierto eventos en particular”, sentenció.

En un comunicado entregado por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, se aseguró que se recabaron todos los antecedentes sobre los incidentes ocurridos en el estadio Monumental y fueron entregados al Tribunal de Disciplina para aplicar drásticas sanciones contra los responsables.