Del bikini al destape total: la radiografía de los piscinazos hot de las Reinas del Festival de Viña

El piscinazo de la Reina del Festival de Viña del Mar es una tradición del siglo XXI que se instauró de manera improvisada y que con el tiempo se convirtió en un deleite para los espectadores, la prensa acreditada y los fotógrafos.

Ha habido de todo en estas performances de las reinas, desde un catálogo de bikinis y trikinis hasta cuerpos pintados y objetos pegados al cuerpo, el máximo destape permitido en la televisión durante el horario de protección a niños, niñas y adolescentes.

La primera en realizar el piscinazo fue Natalia Oreiro, en la edición 2001 del certamen. En el día de la coronación, la cantante uruguaya se tiró a la piscina con corona, banda y un traje de dos piezas de color lila, con una falda larga y ajustada.

Aquel momento breve se convirtió en el precedente de decenas de piqueros, unos más polémicos que otros.

Parte uno: galería de bikinis

Gracias a las buenas relaciones entre Chile y México, dadas por la alianza entre Megavisión y Televisa, Patricia Manterola se convirtió en una visita habitual. Es la única que ha ganado el título de Reina del Festival de Viña dos veces.

La segunda fue en el año 2002 y esta vez hubo más preparación en el acto del piscinazo: la cantante y modelo apareció con una blusa larga que cubría el bikini dorado con el que realizaría el piquero. En ese entonces, la tanga se utilizaba a la cadera, al igual que los pantalones, muy propio de los 2000. También permaneció con la corona puesta.

En el año 2003 se produjo un cambio radical en términos de Reina de Viña: la radicalización de la farándula permitió que la elección se centrara más en las figuras que estaban en los programas satélite y en las revistas del corazón. En ese contexto, la ganadora fue la modelo María Eugenia “Kenita” Larraín, representante de Canal 13 y en ese entonces pareja de Iván Zamorano.

Tras la coronación, se presentó con un bikini inspirado en la bandera chilena. Fue una época dorada que al año siguiente se trizó con el bullado quiebre con el exfutbolista, que incluso llegó a salir en la portada de La Segunda.

En el año 2004, el romance de moda en ese entonces era el de Carolina “Pampita” Ardohain y Benjamín Vicuña. Gracias a aquella historia de amor, sumado a un cuerpo bien esculpido y una simpatía a toda prueba, la modelo argentina logró el cetro de la Reina de Viña del Mar. Su piscinazo fue tan sencillo como sensual: utilizó un bikini negro.

Diana Bolocco, Pilar Ruiz, Catherine Fulop y Carolina Arregui se suman a este listado de piscinazos de las Reinas de Viña con modelos de distinto tipo, desde bikinis a trikinis. Sin embargo, la arremetida de la farándula criolla y los deseos de cada reina dejarían de lado estas prendas, para pasar al destape y las polémicas.

Parte dos: más cuerpo, más controversia

Corría el año 2005 y el canal Chilevisión, casa televisiva del mítico programa SQP, trajo a Chile a Luciana Salazar. La modelo argentina dejó boquiabiertos a los camarógrafos y fotógrafos con sus prendas sensuales y su porte de Chica Playboy. Muy recordada fue su asistencia a la Gala, cuyo dresscode era el vestido largo de noche, con un atuendo corto de escote profundo.

No fue menos la osadía cuando ganó el cetro de la Reina de Viña y realizó su piscinazo. La parte de arriba fue un homenaje a la amistad entre Chile y Argentina. Luego, frente a las cámaras y en pleno mediodía, la maniquí se sacó lo que cubría su busto y realizó un topless con el brazo como su único tapado.

En cuanto al vestuario, Tonka Tomicic fue más recatada en la edición 2006, en la que representó a TVN, pero su piscinazo fue más polémica que agua clorada. Y es que la “venganza” de Rocío Marengo, quien fue su contrincante, consistió en que un par de niños ingresaran al agua al mismo tiempo que Tonka, arruinando su momento de gloria.

Aquel acto fue caldo de cultivo para los programas de farándula. El año pasado, en El Discípulo del Chef, Rocío Marengo negó que se trató de algo intencional. “Cómo no me voy a acordar, toda la vida he cargado con esa mochila. Años sin poder escuchar la palabra cabros chicos, porque me decían ‘tiró a los cabros chicos'”, comenzó diciendo.

“Yo les voy a contar la verdad. Tonka no venía, no se tiraba a la piscina y empezaba el programa, yo trabajaba en La Movida del Festival. Les dije a unos niños ‘por qué no se tiran a la piscina’, yo llego al programa y digo que no estaba Tonka y que había unos niños y listo (…) Los niños decían que no, culpa de ellos, no querían, y de repente llega Tonka, se tira y los niños también (…) Lo entendieron mal”, aseguró Marengo.

En los años venideros, y ya de lleno en la década de 2010, el destape llegó con todo. La actriz y vedette Andrea Dellacasa marcó un precedente en el año 2011: se presentó con un bikini amarillo flúor que escondía detrás unos parches para cubrir los pezones y una conchera adherida fuertemente con pegamento.

Sus sucesoras, Valeria Ortega (2012) y Dominique Gallego (2013) fueron más recatadas. Pero en 2014 todo fue distinto gracias a Sigrid Alegría, representante de Canal 13 y protagonista de la teleserie de ese año, Mamá Mechona.

La actriz fue la primera Reina de Viña que no utilizó un traje de baño -en toda la performance- para ingresar a la piscina. En ese entonces había prometido un destape total, causando la expectativa de los medios de comunicación. Y cumplió: se presentó con su cuerpo completamente pintado. La única prenda fue la misma corona.

Similar ejemplo siguió Jhendelyn Núñez (2015), con su cuerpo cubierto de brillantes, sin bikini mediante. Nicole “Luli” Moreno ganó en 2016 con una estética inspirada en Belleza Americana, llena de pétalos de rosas rojas.

Parte final: la protesta, la paridad y el regreso a lo artístico

Este festival de cutis al aire finalizó en 2017. En ese entonces, la ganadora había sido Kika Silva, quien tenía preparada una performance inspirada en el animal print, también de cuerpo pintado. El trabajo duró horas… y fue completamente en vano.

En medio de la realización del Festival de Viña, los habitantes del campamento Felipe Camiroaga realizaron protestas en el Hotel O’Higgins para exigir suministro eléctrico y agua potable a la municipalidad, que encabezaba Virginia Reginato. Ya que la piscina del recinto da hacia un sitio eriazo del Marga Marga, desde allá lanzaban objetos contundentes que comprometieron la seguridad de la prensa y de la propia reina.

Finalmente, se optó por bajar el perfil del piscinazo y la Reina de Viña eligió un discreto modelo negro para cumplir con la tradición, aunque no renunció a su cuerpo de bailarines. Al año siguiente repitió el piquero, a modo de reivindicación.

Desde entonces, esta elección adquirió matices e incluso perspectiva de género, ya que comenzó la elección de Rey y Reina del Festival de Viña. En 2018, la pareja ganadora fue la de Betsy Camino y Matías Vega, quienes realizaron su performance juntos, tomados de la mano y vestidos de dorado.

En las dos últimas elecciones primó lo artístico. Chantal Gayoso y Hernán Arcil fueron los soberanos del 2019. Al año siguiente, la profesora de ambos, la coreógrafa Rosita Piulats, puso de relieve una vez más la presencia senior en las elecciones, en compañía de Matías Falcón, otro de sus pupilos. Todos los antes mencionados pertenecían a la nueva versión de Rojo.

Tras la suspensión del Festival de Viña producto del covid-19, resta saber quiénes serán el Rey y la Reina este 2023 y en qué condiciones se cumplirá -o no- esta tradición. Ello, en el contexto de una ciudad jardín golpeada por incendios forestales, lo que obligó a resetear su Gala de Viña, convirtiéndola en un evento sustentable. ¿Será lo mismo en esta ocasión?