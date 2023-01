“No va ninguno de los dos”: revelan por qué Jean-Philippe Cretton y Pamela Díaz no irán a la gala de Viña 2023

Cada vez queda menos para la edición del año 2023 del Festival de Viña del Mar. Tras que no se realizara en los últimos años por la pandemia, falta menos de un mes para volver a disfrutar este certamen. Uno que también que traerá de regreso la gala previo a su comienzo oficial, en la que los famosos brillan con sus atuendos.

En esta ocasión, esta celebración tan típica del Festival de Viña, será conducida por Tonka Tomicic y Eduardo Fuentes, y llevará de nombre Noche Cero. Una ceremonia que también traerá otros cambios, ya que los invitados deberán usar prendas sustentables o inspiradas en el cuidado del medioambiente.

Estos cambios, han provocado que algunos famosos se bajen de la gala. Mientras que, en el caso de Jean-Philippe Cretton y Pamela Díaz, se restaron de esta noche en la Plaza Colombia por otras razones. “No va a ir ninguno de los dos porque tienen un evento ese día“, afirmó Titi García-Huidobro en Sígueme y te sigo.

A su vez que, en el mismo programa, su conductor, Francisco Kaminski, confirmó la información dada por la panelista. Y de hecho, agregó que la pareja estará a cargo de la animación del Festival de Los Ángeles ese día. Un certamen que se desarrollará el 17 y 18 de febrero en el estadio municipal de esa comuna.

Coté López se arrepintió: sí va

Una que también se había bajado de la gala del Festival de Viña, fue Coté López. Ante la pregunta de un seguidor en Instagram sobre si fue invitada a la Noche Cero, ella respondió: “¡Sí! Muy agradecida, pero me acabo de enterar por el diario que es con vestido reciclado y no sé qué…“.

“Aunque estoy híper a favor del reciclado y cuidar el mundo, la verdad siento que es para que no se vea feo hacer la gala (por las lucas). Falta un mes. ¿De dónde saco un vestido así? No me quiero estresar, ni calentar la cabeza. Así que no iré“, complementó después.

Sin embargo, en conversación con LUN, dio a conocer que lo reconsideró. “Hablé con la chica de la gala que me explicó que en el fondo le dieron una vuelta a la gala para que sea más austera y que podría ser un vestido que yo haya usado o uno de mi mamá”, explicó.

“Ahí lo encontré más razonable. Porque si me lo dicen con tres meses de antelación busco una persona y me hago un vestido con tapitas. Pero si me lo dice en menos de un mes, prefería no estresarme y no ir, que fue lo que pensé“, añadió finalmente.