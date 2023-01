“Estoy en modo autocensura”: Los resguardos de Belén Mora antes de presentarse en Viña 2023

Belén Mora está “tranquila nerviosa” tras el anuncio de que será una de las mujeres que se subirá a hacer humor en la Quinta Vergara.

Confirmada por primera vez en el Festival de Viña, la comediante habló con ADN sobre cómo se está preparando, su rutina y lo que todo este paso significa.

“Es un festival donde uno está expuesto de manera brutal”, fue parte de lo primero que reveló respecto a sus sensaciones.

Y es que claro, estar en el certamen no es fácil, menos para rostros como ella, que tienen una voz y postura clara que, de alguna u otra manera, le han generado varias odiosidades y haters.

Belén Mora y sus cuidados

Por eso, Belenaza reveló que, desde que la llamaron, decidió tomar medidas. “Yo soy muy buena para opinar, entonces me puse en modo autocensura… Para qué sumarme problemas”, confesó.

Y señaló que “hay que tener cuidado en todo” y que en Twitter, donde siempre arma debates, ahora está haciendo solo manitos con el dedito para arriba.

“Es una exposición muy grande y yo le tengo mucho respeto al escenario”, complementó la artista, que además en estos días estrenó un show en Amazon Prime.

Junto a lo de Amazon, Viña también es el camino a la internacionalización…

Ha sido un año super movido y con dos hitos de internacionalización, claro. Y es rico, hay que disfrutarlo. Yo me siento segura, no voy a llegar a probar cosas al Festival, voy con algo que vengo trabajando hace años ya.

Eso, ¿cómo has preparado tu rutina?

Me bajé de Olmué y empecé con esta… es un trabajo peluo, ensayo y error. Uno no puede llegar a probar al festival, no soy tan valiente, prefiero llegar con todo probadito.

Los humoristas siempre marcan la jornada

Sí, pero nadie paga en el Festival para ver al humorista. El humorista es lo que pasa mientras la técnica de un artista se baja para que suba la otra. Somos el relleno, la carne de cañón, todo eso. Pero al mismo tiempo marcamos el mayor rating. Entonces es una exposición muy grande. Y donde lo importante es que la gente se ría.

