“Alvarito” reveló cómo se sumó a la rutina de Pedro Ruminot y si su pelo es verdadero

Una de las piezas fundamentales en la rutina de Pedro Ruminot en Viña 2020 fue la aparición de “Alvarito” entre el público, con quien entabló un diálogo acerca de las nuevas generaciones, versus los que crecieron en los 90.

Pero su presencia en el palco no fue casual, ya que trabaja junto al comediante desde hace un año. “Todo surgió en la Universidad Autónoma, en la cual estoy estudiando, él hizo un show ahí”, comentó Alvarito en conversación con ADN.

También fue consultado sobre si su frondoso pelo era real o no. “Es mío totalmente, con shampoo y acondicionador. De hecho deberían ser rulos, pero es que a mí me gusta peinarme”, sostuvo el joven, para luego agregar que no se corta el cabello desde hace tres años. “Creo que para varios más no me lo voy a cortar”, dijo.

Además contó que la gente le pide fotografías tras los shows de Ruminot: “Ya me hice famoso”.