Revisa las reacciones que dejó el show de Ozuna en Viña 2020

El encargado de encender la última noche del Festival de Viña 2020 fue Ozuna. El puertorriqueño hizo bailar al monstruo presente en la Quinta Vergara y a aquellos que estaban viendo el show desde sus casas.

El intérprete de “Criminal” logró llevarse ambas Gaviotas en su debut en el certamen, y cientos de críticas positivas en redes sociales.

Eso sí, los usuarios de Twitter, como yChilea es costumbre, compartieron cientos de memes y chistes sobre su exitosa presentación.

Oye me sorprendió pa' bien el negrito de ojos claros, inconscientemente me sé toda sus canciones. Buen show! 💃 #Ozuna #Vina2020 pic.twitter.com/wVq0Atw3u0

Se que canciones esta cantando #Ozuna pero no me se la letra??¿¿ pic.twitter.com/s0PxGt5LLi

Si tu ya no me amas como antes, ya nada me parece interesante, yo sé que en el amor soy un farsante #Ozuna #vina2020 pic.twitter.com/pxYmiEcPU4

SI TODAVÍA ME AMAS COMO ANTEES YA NADA ME PARECE INTERESANTEEE #Ozuna pic.twitter.com/PwDkPUSTCD

No se pero como que no le vi na los ojitos de piscina a #Ozuna pic.twitter.com/MGZEp0quAx

We me di cuenta que soy fanática de #Ozuna sin darme cuenta #viña2020 pic.twitter.com/ZKo7g9S5DC

AHORA DICE QUE NO ME CONOCE NO NO NO#Ozuna pic.twitter.com/GwWO0dXAp3

