Paul Vásquez y “El Flaco” sortearon con éxito la compleja quinta jornada de Viña 2020

“Cuando la empresa Dinamita Show quebró, yo caí en una profunda depresión. Yo no quería salir a la calle porque me sentía sucio. Me sentía culpable de todo lo que había pasado”. Con estas palabras, Paul Vásquez se hizo cargo de su pasado como “El Flaco”, ya sin la compañía de su exsocio Mauricio Medina, “El Indio”.

La rutina del humorista en el Festival de Viña 2020 tuvo un comienzo difícil, a raíz de la abrupta salida de Maroon 5, el show que le antecedía, y las pifias del público respecto de aquel gesto de la banda. A esto se sumó un problema con las luces de la galería que causó el enojo del público. Sin embargo, Vásquez logró sortear todo lo anterior, dado que el monstruo mostró desde antes su interés por la presentación.

Cerca de las 23:40 y con bailarinas de reggaetón, “El Flaco” apareció con un traje beige brillante, similar color a uno de los vestuarios que utilizó en su época en Dinamita Show. También se colocó el gorro con los pins característicos de su personaje.

En su rutina hizo alusión a sus frases típicas del pasado, entre ellas la recordada “mi mamá me los compró”. Luego habló de su incursión en el stand up comedy, para luego repasar el historial judicial, su adicción a las drogas y su episodio de infidelidad, que quedaron consignadas en las portadas de diversos medios escritos. Durante su presentación, Vásquez no dejó de mostrar la división entre su personaje y como es él en la vida real.

Dedicó gran parte del show a contar un relato que giraba en torno al pedo o “peo” y cómo las parejas hacen todo lo posible para evitar esta evacuación de gases. También describió, desde su punto de vista, las rutinas de belleza de la mujer, cómo era la conquista en sus tiempos e incluso se atrevió a mencionar el programa Pasapalabra, de Chilevisión, en un festival transmitido por Canal 13 y TVN.

Antes de finalizar la primera parte de su show, Vásquez se cambió de ropa, intertanto en el que se mostraron imágenes de su vida cotidiana y su labor como rescatista. Luego, lució una camiseta alusiva al estallido social y habló acerca de la situación que aqueja al país.

A las 00:33, los animadores salieron al escenario y el público pidió la Gaviota de Plata, la que fue entregada. En medio de un quiebre emocional tras recordar una situación familiar, Vásquez continuó con su presentación, mientras el monstruo exigía la Gaviota de Oro.

Entregados los premios, que fueron custodiados por sus hijos que estaban en el palco, “El Flaco” retomó su rutina, esta vez enfocada en un “presidente que barría la calle”, con movimientos que recordaron los tics que se le atribuyen a Sebastián Piñera. También citó a un loro que no dejaba de repetir “que se vaya el presidente”, lo que generó risas y pifias desde el público.

De este modo, Paul Vásquez enfrentó una noche compleja y finalmente apeló a la “hinchada”, como llama a sus seguidores, quienes respaldaron su presentación.