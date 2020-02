“Llevo 17 años sin consumir cocaína”: El discurso de Paul Vásquez en Viña 2020 sobre la adicción que sufrió

El humorista Paul Vásquez afirmó en el Festival de Viña 2020 hace 17 años que no consume cocaína, junto a un discurso para los jóvenes.

“Hay momentos en que la embarré, de verdad que la cagué. Si yo tuviera una máquina del tiempo me iría a 1996 a hablar con el Paul Vásquez que estaba celebrando en el Hotel O’Higgins después de ese gran triunfo (en la Quinta Vergara)”, sostuvo en el escenario.

Le diría “‘hermano, vengo del futuro, y si tu tomas esa mala decisión, ese regalo que te hicieron, esas dos rayas de cocaína, el daño que vas a causar, es irreparable‘”, expresó.

Agregando que “vas a cagar tu carrera profesional, es más, vas a romper a tu familia”.

“Pero no tengo una máquina del tiempo para ir a reparar, ya está hecho, ya se consumó”, indicó.

“Pero quiero hablarte a ti, joven, valiente y combativo, tú que hoy en esta generación no le temes a nada, tienes que tenerle miedo a la cocaína“, aseveró.

“Porque la cocaína no respeta ni tu condición, ni tu posición social, se los come a todos. No importa si eres pobre, moreno, rubio, del barrio alto o de la pobla”, espetó.

Concluyendo que “joven, se puede, y no te estoy predicando“.