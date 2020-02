Junto a fotos de su niñez, Denise Rosenthal compartió una reflexión a horas de presentarse en Viña 2020

View this post on Instagram

Saben? Es difícil estar en la opinión pública constantemente, en la exposición de manera permanente, en el juicio desmedido (tanto positivo o negativo). Podría fácilmente perderme de mi entre tanta opinión, o ser un simple objeto de las expectativas y suposiciones que a veces la gente tiene de una misma. Pero es que de dónde viene esa suerte de característica casi intrínseca del ser humano de querer destruirse entre sí, de esperar algo del otro, de querer tener el control por sobre el otro, de juzgar desmedidamente. A veces me veo a mi misma caer en esa misma rueda sin fin. No creo que debiésemos ponernos a nosotr@s mismos y nuestras creencias, valores o pensamientos por encima de otr@s. Sigo en la búsqueda de mi misma, intentando profunda y honestamente forjar mi camino descubriendo la mejor manera de ser un aporte, de contribuir, desde mi plataforma y música. Quiero y ansío ayudar, esa es mi única y fuerte intención. Estoy construyendo mis cimientos buscando el equilibrio, y lo seguiré haciendo, desde el amor. Hoy y siempre, mientras la vida me lo permita. Gracias por acompañarme. Gracias por estos años de lealtad, gracias a aquellos que confiaron en mi, y a los que no también, porque ayudaron a fortalecerme y ser quien soy hoy. Hoy abrazo a esa niña, que llena de sueños y valentía, se propuso desde su ingenuidad cambiar el mundo, creyendo que todo podía ser posible si se tenía un corazón abierto y sincero. 💞🌸 Gracias familia. Les amo siempre.