Revisa los memes y reacciones que dejó la rutina de Ernesto Belloni en Viña 2020

Ernesto Belloni logró conquistar al público presente en la Quinta Vergara durante la tercera noche del Festival de Viña 2020. Sin embargo, en redes sociales generó diversas reacciones.

Esto, porque su rutina estuvo cargada de sus típicos chistes “pícaros” y de una “reivindicación” por sus presentaciones anteriores en las que se reía de ciertas minorías.

Pese a que se llevó ambas gaviotas para su hogar, los tuiteros tuvieron divididas opiniones, donde algunos lo trataron de un “crack” y otros de “víctima”.

it's definitely not a good time to be #Belloni pic.twitter.com/m4fGDZxE8x

— Giorgio Belloni (@GiorgioBelloni) February 26, 2020