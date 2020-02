Raquel Argandoña obtuvo su acreditación tras dificultades para ingresar a la Quinta Vergara

La noche del lunes, durante la segunda jornada del Festival de Viña 2020, Raquel Argandoña tuvo una serie de dificultades para ingresar a la Quinta Vergara, ya que le rechazaron la credencial que portaba en ese momento.

El episodio ocurrió en la previa del show de Mon Laferte, cuando la “Quintrala” acudió hasta el anfiteatro junto a su hija Kel Calderón. Tras no ser aceptada por la seguridad del recinto, finalmente un gerente acudió a buscarla.

“Me dice ‘ya, Raquel no te preocupes, yo te vine a buscar’. ¿Pero saben lo que a mí me molesta? Que como que yo pido un favor que me vayan a buscar, para sentarme a la Quinta, cuando yo voy a hacer mi trabajo. Yo trabajo más que todas ustedes“, fue parte de lo que Argandoña contó el martes en el programa Échale la culpa a Viña.

En el capítulo de este miércoles, Raquel mostró su nueva credencial ante sus compañeros Gino Costa, Karen Doggenweiler y Fran García-Huidobro. Hasta le entregaron un diploma de honor por ser “la profesional más trabajadora en la historia del Festival de Viña del Mar”, pero no quiso recibir el cartón, por no tener las firmas de los directores ejecutivos.

“Yo me la merezco más que estos tres”, dijo Argandoña, apuntando a los otros animadores del programa. La credencial es “all access”, es decir, puede ingresar a todos los sectores de la Quinta Vergara, incluidos los camarines, circular por el Hotel Sheraton Miramar -donde alojan los artistas- y entrar a la municipalidad de Viña del Mar.