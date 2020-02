Luis Hernández, la tercera noche de Viña y la performance de Belloni: “Es como el marido que dice tanto que va a cambiar, y no cambia”

La tercera noche de Viña 2020 fue analizada por el periodista Luis Hernández en Ciudadano ADN.

Una noche marcada por el humor de Ernesto Belloni que, finalmente y después de tantos comentarios sobre su estilo, considerado por muchos anacrónico y reñido con los parámetros morales de la actualidad, salió airoso. “Nadie puede disculparse y arrastrarse tanto. Es como el marido que dice que va a cambiar. Pero el que dice tanto que va a cambiar, no cambia”.

Un show, en la opinión de Hernández, “bastante disperso”, con una suerte de homenaje a la diversidad sexual que “fue incómodo”. “Cuando él se juega por un homenaje que no le pertenece a su personaje ni a su tipo de humor, primero no es chistoso, segundo es complejo y no sé si fue adecuado referir a (Daniel) Zamudio”, dijo el periodista sobre uno de los comentarios más controvertidos de su performance.

“Creo que la gente anoche quería ver a Che Copete sin disculpas” comentó el periodista sobre el tibio desempeño de Belloni, cuyas dos gaviotas fueron, en su opinión, “premio a la trayectoria”. Incluso, el bis incluyó un discurso social que “suena prestado, suena populista y no siempre le resulta chistoso a la gente. Se subió como chaleco amarillo y se bajó como capucha”.

Esta tercera noche abrió con la cantante mexicana Ana Gabriel, que “pasan los años y se vuelve más de culto para su público muy fiel, femenino y que le celebra todo”, pese a varios descuadres de tono entre ella y su orquesta, y a que en opinión de Hernández “se veía muy mayor, la última vez que la vi se veía más jovial”.

La cantante se despachó un discurso donde, asegurando que “no le gusta la política”, invitó a que “recemos por este país”, haciendo una directa alusión al Chile del estallido social, “el último país que yo pensé que iba a caer en las garras de unos pocos, cayó”. Arenga que la puso del lado contrario de la tónica de apoyo al movimiento social que había marcado las presentaciones de Viña hasta ahora.

El dúo argentino Pimpinela estuvo a cargo de cerrar la noche, con una Lucía Galán que “se lució absolutamente, pese a problemas de sonido” que llevaron a cambiar micrófono dos veces. Una presentación donde “se notó el oficio y los grandes artistas que son” los hermanos Galán, quienes no pisaban la Quinta Vergara desde 1984.

Para la noche de hoy miércoles, en tanto, se espera la presentación del dúo Fusión Humor, por el que Hernández apuesta por el triunfo. “Han hecho un gran trabajo y yo creo que les va a ir bien”.