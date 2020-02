Leila Cobo, presidenta del jurado de Viña 2020: “En un festival tan grande, debería haber más música chilena”

La periodista colombiana Leila Cobo es palabra autorizada en música: es vicepresidenta de Billboard y también lidera el jurado de la competencia de Viña 2020.

Cobo ya había estado en el jurado del certamen viñamarino en 2005, una versión que recuerda como muy distinta. En ese entonces “el segundo artista salía inmediatamente a cantar después del primer artista. Eso era medio catastrófico. Me encanta que hayan puesto al humorista en la mitad, eso tranquiliza al Monstruo”, comentó en contacto telefónico con Ciudadano ADN.

También se trata de una contingencia social muy distinta. “Yo soy colombiana así que estas cosas no me asustan tanto”, comentó la periodista, a quien le parece “un poquito asustante lo que está pasando afuera”, pero calificó de “muy positivo que la gente dice lo que piensa sobre el escenario. Ana Gabriel habló lo que quería hablar, y su discurso era muy distinto al de Mon Laferte. Las opiniones, estés o no estés de acuerdo, que el programa permita darlas es notable, y no creo que en todas partes suceda así”.

La presidenta del jurado viñamarino también se mostró impresionada por el discurso de un Chile marcado por su tensión social. En nuestro país, según Cobo, “lo que se habla de la mujer es muy distinto y Chile está a la vanguardia en muchas cosas”. Incluso, la periodista acaba de moderar un panel de mujeres con la participación de Francisca Valenzuela, Nicole y Vesta Lugg (“muy impresionante esa niña, qué bien se expresa”). “Lo que está haciendo Francisca Valenzuela con Ruidosa (el festival creado por ella) es algo que en Estados Unidos no tenemos en el mundo latino”, comentó.

Como experta en música, también se ocupó de evaluar el lugar que la música chilena está ocupando en Latinoamérica, que para ella “se está abriendo, pero hay mucho camino por abrir”. En su opinión, “cuando uno ve un festival tan grande como Viña, yo siento que debería haber más música chilena”, pero vislumbra a “una apertura interesante y eso va a seguir creciendo”. A futuro, piensa, “va a haber mucha música de Chile que vamos a estar oyendo más y más”.

Cobo también opinó sobre lo que ha podido evaluar sobre el escenario de la Quinta Vergara. “El concursante de Chile (Vicente Cifuentes) me pareció fantástico, todo lo que hizo me encantó”, dijo. Entre sus expectativas, aseguró, “tengo mucha curiosidad de ver a Ozuna, él es un reggaetonero que canta muy bien y que da un gran show. Si ustedes no lo han visto en vivo les va a gustar mucho, es un gran show y es muy musical”.