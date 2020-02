Belloni agradeció a Daniel Zamudio por “dar su vida” en Viña 2020 y generó diversas reacciones en Twitter

Durante su rutina en el Festival de Viña del Mar, Ernesto Belloni generó diversas reacciones, en su mayoría negativa, en redes sociales al utilizar el nombre de Daniel Zamudio, joven de la comunidad LGBTIQ+ que fue asesinado en 2012.

Esto, porque cuando “Che Copete” estaba hablando de lo difícil que era pertenecer a las “minorías” en tiempos de Dictadura, le agradeció al fallecido joven por hacer que las autoridades aprobaran una ley que los ampare.

“Quiero decirles una cosa, mis inicios, mis comienzos fueron súper difíciles también. Quiero decirles que entre tanta ‘weá’, candado de teléfono, esto y lo otro, fui animador de una casa que se llamaba Los años dorados de la tía Carlina, donde los hombres se vestían de mujer, eso son los transformistas, pero fue tan difícil trabajar en ese tiempo, te estoy hablando de los años 80, dictadura militar, cuando una persona que su condición sexual era distinta, a veces era insultado en la calle, era a veces golpeado en ese tiempo, era torturado y otras veces asesinado“, partió diciendo.

“Y hoy día, gracias a ti, que diste tu vida, y con respeto a la familia, te lo digo Daniel Zamudio, gracias a ti la ley protege a nuestra diversidad LGBT. Yo pelié por mi dignidad y por la de mis compañeros, que hoy me siento orgulloso que la diversidad esté entre nosotros, en nuestro país y en el mundo entero”, aseguró.

Revisa algunas de las reacciones aquí:

Oportunista culiao no te creo nada, echen a este hueon #Belloni #CheCopete

COMO CHUCHA DICE QUE ZAMUDIO DIO SU VIDA WEÓN, LO MATARON, EL NO DIO NADA, COMO RELATIVIZA UNA MUERTE ASÍ #Belloni

No puedo creer que #Panchosaavedra , siendo homosexual le aplauda y avale el humor de #Belloni … Años riéndose de la comunidad #LGBTI +

Nombrando a Zamudio… recurso desesperado buscando aprobación. No dejas de ser lo que eres #Belloni #VinadelMar #Chile #vina2020 #Apruebo #RenunciaPiñeraCTM

Pff….Che Copete nombrando a Daniel Zamudio y dando un discurso pro minorías, burlándose toda la vida de los hombres homosexuales.

Go go suck it 🖕🖕🖕#Vina2020#Belloni

— Melissa (@Sub_Alma) February 26, 2020