Javiera Contador tras show en Viña 2020: “Yo creo que los programas de farándula se han ido acabando”

Tras su exitoso debut en el Festival de Viña del Mar, Javiera Contador se refirió a los programas que critican las rutinas humorísticas en medio de su conferencia de prensa.

Sobre esto, la actriz comentó que “yo creo que los programas de farándula se han ido acabando. Yo creo que es parte de un nuevo proceso y de nuevos elementos en Chile que nos importan más que ciertos comentarios“.

“En un momento funcionó que cierta gente opinara lo que quisiera, con más cizaña, mejor, porque eso vendía más. Yo siento que ahora la gente quiere otras cosas, y creo que está demostrado, entonces no tengo una opinión para decirte“, agregó.

Finalmente, reflexionó y señaló que “vivir de hacer pebre a una persona me parece poco sano, y creo que estamos preocupados de otras cosas en Chile. Ahora, en particular, que para un contexto viñamarino te critiquen también es parte de los pocos programas que van quedando”. “Si nos preocupamos los que tenemos que importar, cada vez va a pasar que la gente quiera ver a menos personas criticando a otras personas, a no ser que sea una situación puntual“.