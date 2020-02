“Doble pera”: Esta fue la portada a la que se refirió Javiera Contador en Viña 2020

La encargada del humor en la segunda noche del Festival de Viña 2020, Javiera Contador, contó un chiste sobre ella en los medios de comunicaciones.

La comediante explicó que en su momento de fama, apareció dos veces en la portada de LUN.

La primera vez fue por su personaje “Kena” en Casado con hijos, y la segunda, por vestirse mal.

El titular de la portada decía “animo bien, pero me visto mal“.

“No me dolió tanto el titular, que me tiró a partir, me dolió la foto“, confesó.

Porque pudieron haber puesto “foto de una a todo cachete, toda mina“, pero pusieron una donde aparecía “con doble pera y ojo blanco“.

Debido a esto, comenzó rápidamente a viralizarse en redes sociales la portada del 2011.