Pamela Hodar y su evaluación de la primera noche de Viña 2020: “Dentro de lo que se pudo, fue una noche redonda”

Desde el Hotel Sheraton Miramar de Viña del Mar, el Ciudadano ADN se conectó a una figura emblemática del Festival de Viña: su animadora entre 1986 y 1990 y hoy concejala de la Ciudad Jardín, Pamela Hodar.

Tras una noche inaugural precedida de conflictos que “me inquietaron mucho”, Hodar evaluó la jornada como “espectacular, Kramer tuvo su noche y Pedro Capó se llevó dos antorchas. Dentro de lo que se pudo, fue una noche redonda”.

La ex figura de televisión comentó también la rutina de Stefan Kramer: para ella, en la primera parte “venía muy fuerte, se ganó la Gaviota”, pero “la segunda, no supe cómo tomarla. No va con su estilo de hacer humor”.

Sin embargo, garantizó que no hubo censura previa para el comediante. “Los humoristas tienen la libertad de acción de decir lo que ellos quieran”. Según explicó la concejala, “la responsabilidad es de ellos mismos”, aunque “una cosa es lo que promete el artista tras bambalinas, pero la adrenalina en el escenario es tal que a veces salen con cosas que no debieran”.

Para esta segunda noche, donde se espera la presentación de la cantante Mon Laferte, Hodar le bajó el perfil a la polémica que su figura genera. “Esta es una noche femenina, y las mujeres estamos bastante empoderadas. Ella tiene su tema y no sé cómo lo va a abordar en el escenario”, dijo, aprovechando de opinar sobre las demás participantes de la jornada. “Javiera Contador es toda una sorpresa, ella es muy graciosa. Fran Valenzuela también tiene un mensaje potente y viene con cosas nuevas. Va a ser una noche muy buena y se la recomiendo a todas las mujeres”.

Pamela Hodar recordó su paso por la animación de Viña del Mar en una época teñida por la dictadura, donde la tensión política siempre estuvo latente sobre la Quinta Vergara. “No sé si estuve al margen de eso, pero yo estaba solamente concentrada en la animación y en estudiar los libretos. No teníamos sonopronter. Uno entraba al escenario y las decisiones las tomaba uno”, dijo.

Uno de los momentos más intensos fue, sin duda, la polémica que protagonizó José Luis “Puma” Rodríguez, que pedía una Gaviota que la organización festivalera le negaba, y terminó inmortalizando su frase “a veces hay que escuchar la voz del pueblo”. Así lo recordó Pamela: “Fueron momentos difíciles y como animadores nos vimos sobrepasados. Al final la decisión la tomó la alcaldesa, y creo que fue acertada. Él tenia músicos en la orquesta y les pedía que no tocaran la canción que venía para que el público siguiera manifestándose. Fueron 13-14 minutos al aire haciendo absolutamente nada y con el público totalmente enardecido. Al final se tuvo que ceder”.

Sin embargo, Hodar tiene sus reparos con que este tipo de performances se repitan en un Viña 2020 marcado por el estallido social. “No estoy de acuerdo que el Festival se transforme en una plataforma política. Es una plataforma musical, que va mucho niño, mucho adulto mayor, y no me gustaría que siguiera por esa senda”, dijo la concejala, que incluyó entre sus favoritos de esta versión a Ana Gabriel y Pablo Alborán, junto con Mon Laferte. De la chilena dijo que “espero también que le vaya muy bien”.