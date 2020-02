Ricky Martin y el matrimonio igualitario: Si no te gusta, pues no te cases

En medio de su conferencia de prensa, el cantante puertorriqueño, Ricky Martin, quien se presentará este domingo en el Festival de Viña, aprovechó la instancia para hablar sobre el matrimonio igualitario.

En esa línea, el intérprete de “Vuelve” agradeció vivir en un país que sí reconoce la unión de parejas del mismo sexo, expresando que “yo tengo muchos años batallando por la igualdad y, afortunadamente, vivo en Estados Unidos donde se reconoce mi unión“.

“Es increíble que mucha gente no entiende el poder de esa firma. Cuando yo me caso y firmo ese papelito, cambió todo. Uno se siente validado”, agregó.

“Y, al fin y al cabo, es lo único que queremos. Mucha gente dice ‘pero es que ese papel no es tan importante’. Bueno, para mí lo es, a mí dame la opción de tenerlo, yo quiero tomar mi decisión, si yo me quiero casar o no”, comentó el boricua.

Finalmente, comentó que “afortunadamente, poco a poco, los países se van abriendo y se van dando cuenta que no perdemos nada al aceptar el matrimonio igualitario. Al contrario, ganamos ciudadanos que se sienten plenos, que sienten que son parte de la sociedad, y si no te gusta el matrimonio igualitario, pues no te cases“.