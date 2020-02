Revisa las reacciones y memes que dejó la presentación de Ricky Martin en Viña 2020

Este domingo, en medio de masivas manifestaciones, comenzó la nueva edición del Festival de Viña del Mar, la cual inició con la apasionada presentación de Ricky Martin.

Con temas como “La Bomba”, “Te Extraño, Te Olvido, Te Amo” y “Fuego Contra Fuego”, el puertorriqueño hizo bailar, llorar y cantar a los cerca de 15 mil asistentes del certamen, quienes gozaron con su show.

Los tuiteros también disfrutaron del espectáculo del boricua y, obviamente, hicieron lo suyo y crearon decenas de memes en relación al cantante.

El artista logró dominar al temido monstruo y nuevamente llevarse las Gaviotas de Plata y Oro.

Todavía no prende la Quinta con Ricky Martin 😐 ta medio fomeke, #Vina2020 pic.twitter.com/sTEa1tdCaO

Ricky Martin me gusta mas comp hercules #Vina2020 pic.twitter.com/xnIcZNncIn

Quiero que @ricky_martin me haga trillisos #VinadelMar2020 #Vina2020 pic.twitter.com/bomIoZnLje

El medio acoso laboral pa los bailarines o me toy imaginando las weas

Cuando el bailarín de Ricky Martin se subió la polera y Ricky le toco el torso, omg #FestivalDeVina2020 #VinadelMar2020 #Viña2020 #RickyMartin pic.twitter.com/N5D05pNG13

— Andres✨🇨🇱 Stream my oh my (@lightsup_xcx) February 24, 2020