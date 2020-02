“Letra y música”: ¿cuáles fueron los más célebres “one hit wonders” del Festival de Viña?

Una selección de “one hit wonders” que llegaron al escenario del Festival de Viña es lo que trajo Ricardo Martínez en “Letra y música”, la columna musical de Ciudadano ADN.

Partiendo por “Hay un límite” de Aleste, una “banda fugaz” de principios de los 90 que fue parte de la camada de grupos chilenos lanzada por el sello EMI, y que luego fue olvidada con el resurgimiento del nuevo pop chileno. De entre sus miembros destacan Rodrigo Espinoza, luego convertido en esposo de la mexicana Yuri, y Alfredo Alonso, que trascendió como conductor del programa “TV Condoro” y como dueño de una productora de conciertos.

Otro clásico es “Filo contigo” de Miguelo, un one-hit wonder ochentero que se apodera del léxico de la época con conceptos como el del título o ‘no pasa ná’. El cantante también tuvo una exitosa pero fugaz presentación en el escenario viñamarino.

Una difícil de recordar por su nombre es “El mundo de ilusión” de Buck Fizz, “el intento de respuesta de Inglaterra a Suecia con ABBA”, y ganadores de Eurovisión a comienzos de los 80. Un grupo de dos hombres y dos mujeres que destacaban por su belleza física y que tocaron 3 días en una época en que los artistas solían repetirse el plato sobre la Quinta Vergara.

“Live is life” de Opus, sonó en la versión 1986 del Festival de Viña. La banda austriaca fue una de las primeras angloparlantes que formó parte de la parrllla festivalera.

El mambo electrónico de Lou Bega y su “Mambo Nº5” es un one hit wonder viñamarino de principios de milenio. Para Martínez, “Pérez Prado se revuelca en su tumba al escuchar esta versión convertida en espectáculo dosmilero”.

“Where do you go” de No Mercy, de 1996, fue la gran y única canción de este trío de chicos de Miami creados por el productor alemán Frank Farian, la mente tras nombres bailables prefabricados como Boney M, Milli Vanilli, Le Click o La Bouche. “En general esta gente no cantaba”, contó Martínez.

Los del Río con su megaéxito “Macarena” llegaron a la Quinta Vergara en el peak de su éxito, hace ya más de 20 años. Un mix, que es el único tema español que ya llegado al número uno del ranking Billboard, y se incluye en la “pseudo andaluzación” propia del pop español, seguida por artistas como Alejandro Sanz o Rosalía.

Por último, llegamos a uno de los últimos one hit wonders de Viña, un fenómeno ya en retirada en ese escenario: hace pocos años, los fugaces reggaetoneros Yandar & Yóstin se anotaron con “Pajaritos en el aire”. Otros artistas con un solo éxito que desfilaron por el festival fueron Melody con “El baile del gorila” o Magneto con “Vuela, vuela”.