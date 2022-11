Carolina Astudillo: la documentalista chilena que triunfa en España aterriza en FIDOCS Chile

Por Ernesto Garratt.

Carolina Astudillo se ha consolidado como creadora clave del llamado “otro cine español” con su delicado trabajo, centrado en la memoria histórica y las historias de mujeres. Esta documentalista chilena ha sido parte fundamental de esta corriente del audiovisual ibérico a base de piezas hechas con un estilo casi origamista y elegante y que desmenuza el pasado para que estalle como nunca lo imaginamos en el presente.

Su más reciente trabajo, Canción a una dama en la sombra, se presenta este 27 de noviembre en el marco de la competencia oficial de FIDOCS. Se trata de una historia de mirada única sobre la relación epistolar de una mujer con su marido y que resignifica el mito de Penélope a través de las cartas que una mujer envía a su marido republicano desde que es exiliado a Francia tras la Guerra Civil hasta que muere asesinado en Mauthausen.

Carolina Astudillo basa parte del guion en fragmentos del libro El Dolor de Marguerite Duras y de la adaptación que la dramaturga chilena Marcela Torres hizo de este diario de la escritora francesa. Además, la documentalista chilena radicada en Barcelona filma en super 8 y 16 mm, y en él nuevamente utiliza imágenes de archivo, familiar y huérfano, un recurso ya característico de su obra.

— Has hecho una carrera elogiada en España y quisiera saber ¿cómo llegaste a la historia Armand Pueyo Jornet, el protagonista de Canción a una dama en la sombra.

— Conocí la historia de Armand Pueyo Jornet cuando realicé mi primer largometraje El gran vuelo en 2014, porque Clara Pueyo Jornet, la protagonista, es su hermana. Entonces en Canción a una dama en la sombra retomo la historia de esta familia que fue profundamente afectada con la guerra civil española. Clara desapareció en el año 1943 después de escapar de la prisión, Armand fue asesinado en el campo de concentración y exterminio Mauthausen en mayo de 1941 y el tercer hermano Salvador murió en la batalla del Ebro. De esta historia me llamó mucho la atención el hecho de que Armand escribe muy bien, y cuando se va a la guerra en el año 1937, comienza a escribirle una serie de cartas a su mujer que continúa después en el exilio”.

Carolina Astudillo relata que fue el hijo de Armand, Albert, quien le entregó las 28 cartas que le escribió a su esposa Soledad. “Lo que más me llamó la atención es que eran cartas bellamente escritas y que no hablaban de los temas que yo había leído en otras cartas, sino que eran reflexiones sobre la educación de los hijos y las hijas, sobre política, religión, sobre sexo”, dice la cineasta.

“Una cosa que llamó la atención es que las mujeres que se quedaron aquí, en España, esperando entre comillas a que sus maridos, hijos, hermanos amantes, volvieran de la guerra, no se quedaron esperando de una manera pasiva, sino que fueron mujeres que tuvieron que trabajar, sacar adelante a sus familias, la mayoría se convirtió en jefas de hogar y también fueron mujeres estigmatizadas durante el régimen franquista por tener familiares que eran rojos entre comillas”, añade Carolina.

Estas mujeres, explica, que fueron discriminadas, entonces están lejos de la espera pasiva y para la artista chilena la idea con esta historia era resignificar el mito de Penélope: “El mito de la mujer que espera… aunque también hay resignificaciones feministas que dicen que Penélope vivía libremente su sexualidad porque tejía y destejía a su antojo, pero, sin embargo, siempre se le ha adjudicado a la mujer esta espera la pasiva. Entonces, por eso, la idea de resignificar este mito de Penélope y por eso la película contiene referencias al mito a través de la niña que va hilando o que va envolviendo a una mujer con lana y también hay una referencia a la música griega”.

— Estás de regreso en Chile en la competencia de FIDOCS con tu documental. ¿Qué representa para ti esta vuelta a Chile?

— Aunque ya había mostrado en el FIDOCS El Gran Vuelo y en el Festival de Valdivia Ainhoa, yo no soy esa, para mí siempre es muy bonito regresar a mi país y encontrarme sobre todo con la gente que quiero, con mi familia, con mis amigos. Entonces que esta película se vea en Chile, tiene una connotación especial, pero claro, más anclada en lo emocional, creo… también es interesante que mi trabajo se conozca, pero sí que hay un vínculo claramente emocional.

Carolina Astudillo llegó a Barcelona el 2007 a cursar el máster en teoría y práctica del documental creativo en la Universidad Autónoma. Allí recuerda que como trabajo final del máster realizó el cortometraje De Monstruos y Faldas sobre tres mujeres y un hombre cuyas madres y cuya tía habían estado detenidas en la prisión de Les Corts durante los primeros años de la dictadura franquista.

“Estas mujeres habían sido acusadas de ser rojas, eran comunistas o anarquistas… en realidad lo que quise hacer fue rescatar la memoria infantil de estos hijos y sobrino, porque ellos eran muy pequeñitos cuando iban a verlas a la prisión. Entonces, desde esta idea inicial surge mi vinculación con la memoria española sobre todo con la memoria de las mujeres en la guerra civil”.

Este cortometraje fue el camino que la llevó de esta manera a la protagonista de Gran Vuelo, Clara Pueyo Jornet y al protagonista de Canción a una dama en la sombra, Armand y a su mujer, Soledad Tartera.

“Fue desde ahí que comienza esta búsqueda”, explica y sigue: “Después, en mi segundo largometraje Ainhoa, yo no soy esa, se centra en una chica que vive durante la transición y hago las comparaciones entre España y Chile y entre mi generación y la generación de mujeres que vivieron una situación bastante similar, tomando en cuenta las diferencias, pero la transición española también tuvo ese desencanto que marcó a la transición chilena”.

— Tus previos documentales han sido premiados como Mejores Documentales en festivales como el de Málaga y tu trabajo se enseña en universidades españolas… ¿Cómo ha sido el proceso de validación para una chilena en Europa?

— Creo que ha sido un proceso de validación bastante justo porque trabajado muchísimo. De hecho, desde que empecé a hacer mi primer documental en el 2008 hasta la fecha no he parado. Sin embargo, también reconozco que hay otras personas muy talentosas y que trabajan bastante y que su trabajo no ha sido reconocido, entonces también me siento afortunada por eso, pero insisto en que ha sido mucho trabajo. Y lo que más me hace feliz, independiente de los premios, festivales, y de que mis películas puedan ser discutidas y analizadas en distintas universidades, es que se haga conocida la historia de las protagonistas. Generalmente, han sido mujeres que han estado marcadas por procesos traumáticos: dictaduras, guerras, y han sido mujeres y hombres también que han sido silenciados o que no han sido reconocidos por la historia con Hache mayúscula. Entonces el hecho de que sus nombres se conozcan es maravilloso.

— Me podrías mencionar tus principales referentes a la hora de dirigir.

— Hay directores y directoras que me inspiran y también películas. Sin duda, Chris Marker, es un referente para mí por su forma de entretejer la palabra, la imagen y el sonido, porque sus películas son verdaderos ensayos históricos y políticos creados con un estilo incisivo donde la ironía y el humor dialogan constantemente con la poesía. También las películas de Agnes Varda, una directora que introduce su voz o su propio cuerpo en casi todas sus creaciones, independientemente de si son films biográficos o si hablan de otros temas. Hay una directora italiana que se llama Alina Marazzi, que me gusta muchísimo, sobre todo una película que se llama Un’ora sola ti vorrei, en la que a través de los diarios de su madre construye su historia familiar. Y en general me inspiran las películas que utilizan material familiar, que deconstruyen el tiempo lineal y las narrativas de causa y efecto o el concepto de historia cronológica. Y donde la resignificación del pasado a través de estos materiales es fundamental para entender el presente.

— ¿Planes para filmar en Chile? ¿Planes para un futuro documental?

Actualmente, estoy trabajando en un proyecto con Chile que se llama No todas las niñas. Es una película que vengo realizando desde hace años y que la estoy produciendo. Se centra en las niñas de mi generación. Yo nací y viví gran parte de la adolescencia bajo la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet, entonces mi infancia y mi adolescencia de alguna manera estuvieron marcadas por ella.