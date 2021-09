Matteo Bocelli estrena su primer single en solitario

Durante este viernes apareció “Solo”, el primer sencillo en solitario del aclamado cantante y compositor Matteo Bocelli.

Mezclando arreglos orquestales, piano y pop, el célebre debutante canta sobre un romance perdido, forjando un nuevo camino y el vacío que se siente cuando un ser querido esta fuera de alcance. “Extrañándote con cada respiro que tomo”, canta. “Deseando que estuvieras conmigo cuando me despierte”.

Asimismo, Matteo Bocelli, que se está graduando en el Conservatorio de Lucca en Toscana, destacó el tiempo que tuvo para desarrollarse y prepararse. “Tener tiempo, estudiar, escribir música nueva y ensayar. Estoy muy orgulloso de poder lanzar esta primera canción”, puntualizó.

Gran parte del mundo escuchó por primera vez a Matteo en “Fall on Me”, la canción en inglés e italiano que coescribió para el aclamado álbum de 2018 de Andrea Bocelli, Sí, que encabezó la lista Billboard 200.

La canción, que ha acumulado casi 300 millones de streams globales combinados, pasó a formar parte de la banda sonora de “The Nutcracker and the Four Realms” de Disney. Ambos interpretaron “Fall on Me” en el Madison Square Garden y el Hollywood Bowl, así como en numerosos programas de televisión, incluidos “Dancing with the Stars”, Colbert, “Good Morning America”, “Royal Family Variety Performance” y “Strictly Come Baile. Fue una presentación poderosa, sin embargo, el viaje musical de Matteo comenzó cuando era un niño.

De hecho, a los seis años estaba aprendiendo piano, y a los 18 debutó en el escenario para cantar Verdi en el Coliseo de Roma, trabajado toda su vida para su talento y forjando melodías que surgen cada vez que el joven canta, materializándose de una manera que no puede explicarse a través de una educación clásica, logrando cantar con una pureza de expresión que parece innata, muy conectada a la emocionalidad de su célebre padre.