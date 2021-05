Juanes sorprende con versión en español de “Dancing in the Dark” de Bruce Springsteen

Juanes sigue revelando piezas de su nuevo disco Origen. Primero fue la canción de Fito Páez “El Amor Después del Amor“, y ahora fue Bruce Springsteen el reversionado con su tema “Dancing in the Dark” adaptado al castellano.

El próximo álbum de Juanes, del que solo se conocen estas dos canciones, es un homenaje a los artistas y canciones que influenciaron al artista colombiano.

Recordemos que “Dancing in the dark” le dio a Springsteen su primer Premio Grammy en la categoría de mejor interpretación vocal de rock masculina y, de acuerdo con la revista Billboard, sigue siendo el éxito más grande del músico estadounidense.Otro dato interesante viene desde 2012, cuando Juanes tuvo la oportunidad de conocer a Springsteen en el reconocido festival South by South West, (SXSW) de Austin y, un año después, fue el único artista latino que participó en el tributo que la Academia de la Grabación le rindió como Persona del Año, interpretando la canción “Hungry Heart”.

.

El compositor de 48 años hizo la distinción entre su versión y la original: “Cuando escuchas esta canción de Springsteen suena muy alegre por el ritmo, pero cuando me puse a leer la letra con atención para hacer la adaptación al español me di cuenta que tiene un mensaje profundo y vulnerable. Por eso decidí presentar esta versión más al estilo folk, más suave, más despacio, más íntima”.

Además explicó su relación personal con la obra. “Esta canción tiene mucho que ver con mi hermana Mara porque ella tenía un novio que me introdujo a toda esta música americana. En los años 80, cuando yo tenía 13 o 14 años, él viajaba a Estados Unidos y llevaba a Medellín los vinilos… y esta canción, Dancing in the Dark, era muy popular y me gustaba ver el video para escuchar el vozarrón de Bruce Springsteen y verlo bailar”, reveló Juanes.