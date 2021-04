Karol G reveló que su equipo estaba preocupado de que Nathy Peluso brillara más en colaboración: “Literalmente rompe la canción”

Hace un poco más de dos semanas Carolina Giraldo, más conocida como Karol G lanzó su último álbum, KG0516.

En dicho disco, la cantante colombiana tiene al menos nueve colaboraciones con otros artistas como Ozuna, Anuel AA, J Balvin, Camilo y Nicki Minaj. Sin embargo, la que más llamó la atención fue su featuring con la argentina Nathy Peluso.

Gato Malo”, una canción de desamor en la que ambas interactúan como amigas frente a un decepción amorosa. En este contexto, Karol conversó con Karol invitó a Nathy a cantar con ella “, una canción de desamor en la que ambas interactúan como amigas frente a un decepción amorosa. En este contexto, Karol conversó con Molusco TV para relatar su trabajo con la destacada artista trasandina.

“La parte que yo canto es muy melódica, muy tranquila, muy suave… y Nathy Peluso entra y, literal, ella parte y rompe la canción”, dijo, asegurando que su equipo estaba preocupado de que Peluso “brillara” más que ella.

“Yo estaba tipo ‘it is what it is‘ (es lo que es). Ella fucking rompió la canción. Yo le hago, literal, una entrada a lo que ella hace”, continuó. “Me partió mi propia canción, pero suena increíble y yo no la voy a dejar por fuera. Que me machaque la gente si quiere”, concluyó.

En el momento del estreno del nuevo álbum de Karol G, Nathy dedicó unas palabras a su colega. “Karol G me invitó a cantar en su nuevo álbum y “Gato Malo” nació para los mal de amores. Cuando tu amiga está sad, decile las verdades, quítale los venenos con esta canción: Vos sos una diosa mina glamourosa. Tal honor y placer de compartir con vos Karol mamasita (sic), reina y amiga mía, ¡Carajo!, chin chin por tu nuevo disco, agradecida”, escribió Peluso junto a un video interpretando su parte.

Gato Malo aún no tiene videoclip, a diferencia de otras canciones de disco, pero su video oficial con imágenes de apoyo ya supera los 2 millones y medio de reproducciones.