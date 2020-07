J Balvin y Tainy se toman “Fondo de Bikini” con su nueva canción “Agua”

J Balvin, uno de los artistas urbanos más importantes de la actualidad, sorprendió a sus fanáticos y fanáticas de todo el mundo al ser parte del soundtrack oficial de la nueva cinta de Bob Esponja.

El colombiano lanzó este viernes su canción “Agua” junto a Tainy y esta estará presente en The Spongebob Movie: Sponge On The Run, cuyo estrenó será de manera digital a principios de 2021 en Estados Unidos.

Con esto, J Balvin compartirá banda sonora junto a artistas de la talla de Tyga, Swae Lee, Lil Mosey, Weezer, Snoop Dogg, The Flaming Lips, Kenny G, Cyndi Lauper, entre otros.