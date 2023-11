“Esa persona quedó liquidada y a todos los que dimos nuestra opinión, también. A uno lo mantiene en calma saber el tipo de persona que eres, que nunca he estado a favor ni he sido cómplice de un maltrato. Y la gente que ha trabajado conmigo sabe el tipo de persona que soy. Soy una persona que nunca ha permitido un abuso, un maltrato. Soy la primera que levanta el dedo (…) entonces esa calma de saber la persona que soy, me permite opinar desde una libertad mayor”, dijo Bascuñán.