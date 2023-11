Fan de Taylor Swift comenzó trabajo de parto minutos antes del concierto: no sabía que estaba embarazada

Una joven de Brasil de 24 años comenzó su trabajo de parto cuando el show de Taylor Swift estaba a pocos minutos de iniciar, todo esto en Río de Janeiro.

Fue el 19 de noviembre, cuando María Eduarda Mendes reveló que se enteró de que iba a ser mamá solo cuando el médico de urgencias, lugar al que tuvo que ser derivada, le mostró los resultados de la ecografía, en la cual se veía a su pequeña.

Pensó que las contracciones eran dolor de estómago

Según lo que constató el medio G1, María Eduarda explicó que, a eso de las diez de la mañana de ese domingo, empezaron unos intensos dolores que confundió con cólicos, los que ignoró, pues según indicó, su periodo menstrual no estuvo alterado.

Así, decidió viajar desde Cabo Frío hasta Río de Janeiro para el concierto.

“Era un dolor que iba y venía, pero no se me pasó por la cabeza que fuera una contracción del embarazo. Me quedé desde las 10 de la mañana hasta que se abrió la puerta, esperando y deseando que el dolor pasara pronto, cerca del concierto”, añadió.

“Cuando llegué a los asientos, el dolor empeoró mucho y le pedí a mi amigo que ocupara mi lugar para poder ir al baño y luego a la ambulancia. En cuanto llegué al baño sentí que la bolsa reventaba”, dijo.

“Fue una sorpresa total”

María Eduarda fue trasladada en ambulancia al Hospital Salgado Filho, lugar le hicieron una ecografía, siendo derivada a la Maternidad Carmela Dutra, donde nació María Flor.

“Cuando reventó la bolsa y subí a la ambulancia, sentí como si ella ya estuviera preparándose para salir. Solo me di cuenta de que había llegado el momento cuando el médico me hizo la ecografía y me dijo que había un 100% de posibilidades de que fuera un embarazo de 40 semanas… Fue una sorpresa total”, dijo.

La joven explicó que “ahora quiero centrarme en la salud de mi hija, que esté al 100%, y quizá algún día pueda llevarla a un concierto de Taylor”. María Eduarda también reveló que en el hospital le sugirieron que llamara Taylor a la niña, lo que no terminó por hacer.