¿Carboneó cosas? Chino Ríos confesó que le pegó llamado a Maripán por culpa de Gary Medel

El Chino Ríos será el gran protagonista del capítulo de Podemos Hablar de este viernes. Y ahí, el tenista, contará una particular situación con Gary Medel y Memo Maripán.

Resulta que este último mantuvo un pololeo nada menos que con la hija del tenista, Constanza Ríos. Una relación donde compartieron fotos y viajes.

Sin embargo, el pololeo habría puesto entre ceja y ceja del ex número al futbolista. A tal punto que, más de una vez, le dedicó posteos en Instagram.

Y ahora, en conversación con el estelar de CHV, decidió revelar una llamativa llamada que le habría hecho al defensa del AS Mónaco.

Chino Ríos y las referencias de Gary Medel

Así, Marcelo contó que “yo no soy celoso y con la Cony tengo harta confianza, me cuenta todo. No tengo idea cómo llegó ahí, o sea, sé cómo llegó ahí, sé cómo se conocieron y todo. Le gustó, es cosa de ella. Duraron poco”.

Luego, señaló que habló con el futbolista. “Lo llamé, lo llamé para preguntarle cosas. Suena como amenazas, pero yo no amenazo. Hablo cosas que a mí me interesan de mi hija y se las digo, él verá cómo las toma”, lanzó.

Y agregó que quiso “explicarle cuál era la situación, la situación mía, la situación de lo que estaba pasando entre ellos y qué podría suceder, en qué estaba él y que tuviera cuidado. Que tuviera cuidado porque era mi hija”.

Junto a esto, manifestó que “la Constanza se enojó conmigo porque me metía en la cuestión, y tiene toda la razón porque no lo conversé con ella primero”.

Posteriormente, entregó un dato revelador: que había dialogado antes con Gary Medel. “Hablo con él de repente y me contó hueás y ese como es poco carbonero. Conversaciones y todo y ahí me contaba cuestiones. Después de eso se me ocurrió llamarlo. Todo en buena onda”, ante lo que le preguntaron si el Pitbull había entregado buenas referencias de su compañero.

“Sí, es que tampoco lo conoce mucho… pero saca tus conclusiones, con lo que me dijo me dieron ganas de llamarlo”, expresó muerto de la risa el Chino Ríos, dejando claro que, como suegro, es de temer.