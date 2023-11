"Después de mucha consideración...": Snoop Dogg impacta con revelación respecto a su consumo de marihuana

El reconocido rapero estadounidense Snoop Dogg impactó a sus seguidores y al mundo de entretenimiento mundial, al anunciar una importante decisión personal a través de sus redes sociales.

Con una carrera marcada de éxitos, que incluye Drop It Like It’s Hot o Still D.R.E. —colaboración con Dr. Dre-, el rapero originario de Long Beach se ha posicionado como uno de los referentes del género musical.

Y no solo canciones han dejado huella en la vida del artista, ya que el cantante también ha incursionado en el mundo del cine, acumulando participación en cerca de 40 filmes.

“Después de mucha consideración…”

Sin embargo, una de las cosas que sin lugar a duda ha marcado la vida de Snoop Dogg como personaje público es su consumo de Marihuana. Es que el rapero dejó en claro desde el inicio de su carrera su cercanía con la droga.

Es más, durante algunas entrevistas a talk shows estadounidenses, el hiphopero reconoció haber incluso fumado cannabis en La Casa Blanca.

Bajo ese contexto, nadie esperaba que Snoop Dogg anunciara el fin de su consumo de marihuana. “Después de mucha consideración y conversación con mi familia, decidí dejar de fumar”, escribió el intérprete urbano en su cuenta de Instagram.

“Por favor, respeten mi privacidad en este momento”, agregó. A solo una hora de haberse publicado la información, el post ya cuenta con más de 630 mil me gustas y más de 30 comentarios.