“Hay que hacerse el hue..”: así habría sido la reacción de Tonka por investigación contra Parived

En el episodio estreno de Bombastic con Cecilia Gutiérrez, el nuevo podcast de Podium Podcast, la periodista conversó con su colega, Laura Landaeta, coautora del libro Caso relojes: Una historia de robos, traiciones y mucho oro, quienes conversaron de esta investigación que mantiene como imputado a Marco Antonio López, más conocido como Parived, expareja de Tonka Tomicic.

Esta indagación se dio a conocer un comienzo por Ciper Chile, en agosto de 2021, la cual reveló que el Ministerio Público indagaba (desde el 2017) una red dedicada al robo de joyas y relojes de lujo en el extranjero, que luego comercializaban en el país.

En concreto, en el Caso relojes se investiga la existencia de tres delitos: contrabando, lavado de activos y receptación. En este último ilícito, aparece imputado Parived, como una de las personas que compró mercancía robada, a través del pago de cheques de la animadora.

“No hay forma que ella….”

Y pese a que a la fecha Tonka no se ha sido involucrada como imputada del caso, ni llamada a declarar como testigo, Laura Landaeta afirmó: “No hay forma que ella no esté involucrada en esto, que no tuviera información del tema”.

“Lo más grave es que ella realiza transacciones con el ‘rey del oro’ (Harold Vilches), ella decide comprar algo. Se supone que compra una cantidad grande de plata, como para un cofre de una pirata de monedas de plata”, expreso la periodista.

“Hay escuchas telefónicas…”

Respecto a la relación de Parived con Tomicic, la cual públicamente llegó un fin, Landaeta puso en duda la supuesta separación y afirmó tajante: “Yo no lo voy a decir exmarido”.

“Hay escuchas telefónicas (que se escucharan en el juicio, según la investigadora) donde manda a Parived a hacer cosas (…) Hay un montón de cosas que la ligan. Cuando Parived le cuenta que probablemente están siendo escuchados, ella le dice: ‘hay que hacerse el hueón”, agregó la comunicadora.

Es más, sobre lo mismo, la periodista indicó que existe un “acuerdo entre” los imputados: Vilches, Pariv y su suegro. “Se separaron casi al mismo tiempo, y lo hicieron cuando estaba siendo cercados por la policía (…) Dejan los bienes a nombre de la expareja, se traspasan, y eliminan cualquier intento de involucrar a tu pareja en esta situación. Es un poco como cuidar el capital y cuidar a la pareja, es muy habitual (en el mundo del hampa)”.

Revisa a continuación en el capítulo de Bombastic con Cecilia Gutiérrez en donde se entregan nuevas pistas del Caso Relojes y su relación con Parived y Tonka Tomicic: