Las amenazas de Sebastián Ramírez en su Instagram: “Me voy a tomar toda la ayahuasca por culpa de ustedes”

Sebastián Ramírez no para. Y, en vez de aprender algo tras su salida de Gran Hermano, se ha mostrado más desafiante que nunca.

Es que el chico reality se convirtió en el personaje más polémico del encierro de CHV. Esto debido a que se le acusó de machista, violento y homofóbico.

Y no sin razón, ya que mantuvo varias discusiones de altísimo calibre con sus compañeros, agrediendo especialmente a figuras como Cony Capelli y Viviana Acevedo.

Sin embargo, tras abandonar por segunda vez la casa estudio, el concursante dejó más que claro con sus historias que, pese a ser el más odiado por los televidentes, no tiene intención alguna en cambiar su controvertida personalidad.

Sebastián, desafiante ¿y a un nuevo reality?

El participante compartió en su perfil un video donde se le vio extraño y amenazante. “¿Cómo están mis queridos amigos que me quieren mucho de mis redes sociales? Estoy viendo todos sus comentarios. Me siento muy afortunado de que me escriban tanta mierda”, lanzó.

Y agregó que “lo que van a lograr, y ya, yo creo que lo van a lograr de hecho, es que me vaya a un retiro espiritual en Perú. Sí, van a lograr eso”.

“Y me voy a tomar toda la ayahuasca por culpa de ustedes. voy a llegar mansito… llego en dos semanas. Me voy a desaparecer de estas redes sociales y creo que voy a ser perdonado y juzgado”, añadió.

De esta forma, Sebastián Ramírez dejó entrever con estas erráticas declaraciones que podría sumarse muy pronto a Tierra Brava, reality de Canal 13 que se graba en Perú. ¿Será posible?