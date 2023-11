“Lo haces vos y es gracioso, lo hago yo y voy preso”: actor argentino enfrenta incómodo momento de acoso en TV

Un curioso e incómodo momento se vivió recientemente en la televisión paraguaya. Esto luego de que el actor argentino Luciano Castro fuera invitado a un programa matinal de Unicanal y sufriera acoso.

Precisamente durante su paso por el set de TV el intérprete se sintió incómodo con la actitud de una de las conductoras del espacio. De hecho, la situación partió cuando una de las animadoras, llamada, Dora Ceria, lo tocó y dijo “es de verdad señora, es de verdad”.

“¿Estás acostumbrado?”, planteó la otra comunicadora del espacio ante esa actitud. “Lamentablemente, sí”, partió Castro antes de ahondar en un descargo. “No me molesta, pero si lo hago al revés tengo una demanda”.

Luciano Castro: “Me molesta la desigualdad”

“Lo hace vos y es gracioso, lo hago yo y voy preso, pero bueno…no pasa nada, sigamos”, dijo segundos más tarde. “No, pero está muy bien, me gusta que traigas eso a colación”, agregó por su parte la presentadora Dallys Ferreira.

“La igualdad que exista, no que la vendamos en humo. Pero no importa, vinimos a otra cosa”, propuso el intérprete en la ocasión. “A mi no me molesta porque yo me sienta prostituido, me molesta la desigualdad”.

😱 ¡NO ME PARO DE EMOCIONAR SEÑOR! 😱 ▪️ El conocido y gran actor argentino, Luciano Castro visitó esta mañana @LMUnicanal , pero atendé la reacción que tuvo Dora al tenerlo cerca. Dale play ⏯️#LMUPY pic.twitter.com/DDzquv64Ek — Unicanal (@Unicanal) November 2, 2023

La invitación inicialmente fue para promocionar la gira de su otra de teatro El Divorcio. Claro que el capítulo se vio un tanto empañado por aquella introducción. Posteriormente, la misma producción emitió un nuevo espacio para referirse a la polémica con el intérprete.

Incluso Ceria salió a aclarar la situación. “Me parece que está bien que uno pueda emitir sus opiniones, lo saludé con mucho respeto y admiración“, dijo en horas posteriores. “Ni siquiera le toqué el cuerpo”, argumentó tras el acoso.