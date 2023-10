Max Cabezón se identifica como “sapiosexual”: ¿De qué se trata la revelación del participante de Tierra Brava?

En uno de los últimos capítulos del reality “Tierra Brava”, el influencer Max Cabezón dio conocer algo relacionado con su identidad sexual: se identificó ser sapiosexual.

En una dinámica liderada por el conductor del espacio televisivo, Sergio Lagos, los participantes del encierro de Canal 13 debían abrir una caja, la cual incluía algo especial para cada integrante.

“Vamos a hablar de…”

“Vamos a hablar de conceptos sexuales”, señaló Max Cabezón cuando fue su turno de abrir su contenedor. “A mí me toco sapiosexual”, agregó.

“Lo he hablado con un par de personas de acá porque en un principio todos te preguntan ‘oye te gustan las minas’ o ‘te has comido a we…’. Fabio hoy me molestaba y me decía ‘joder yo pensé que te gustaban los chicos’ y a final me he dado cuenta de que yo siento atracción sexual o me gustan las personas cuando es alguien realmente inteligente”, relató el ex Master Chef.

A esto, Cabezón sumó: “Me gusta lo que hay dentro, te comienzas a enamorar de las personas y a mí me seducen las mentes (…) he conversado con personas que me dicen ‘mí tipo de personas el alto, morocha o rubia’ y comienzan con los cánones físicos y a mí me enamora, me provoca excitación cuando me comienzo a enamorar de una mente”.

¿Qué es ser sapiosexual?

Tras la revelación de Max Cabezón, la pregunta que cabe es ¿Qué es ser sapiosexual? La sapiosexualidad es un concepto que apunta a la identidad sexual en donde la atracción sexual y/o romántica se basa en la inteligencia, por sobre la apariencia física o la expresión de género.

Esto último, quiere decir, que no se debe confundir ser sapiosexual con una orientación sexual, ya que, por ejemplo, una persona heterosexual, homosexual o bisexual, se puede identificar con la sapiosexualidad.

De acuerdo a El País, “los sapiosexuales, sin embargo, no solo admiran la inteligencia, sino que esta cualidad es la que más les excita sexualmente en un potencial compañero/a, por encima de las ya tradicionales y clásicas cuestiones estéticas, monetarias, de estatus social o poder”.