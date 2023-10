“¡Ay! ¡Qué encantador!”: Mónica Rincón cumple su sueño, entrevista a Chayanne y recibe un cumplido de él

Mónica Rincón tuvo la oportunidad de realizar una entrevista que podría considerarse un sueño hecho realidad: una conversación con el icónico cantante puertorriqueño Chayanne. La periodista, conocida por su trabajo en CNN Chile, ha sido abierta sobre su admiración por el artista a lo largo de los años y finalmente tuvo la oportunidad de hablar con él.

La entrevista fue llena de momentos emotivos y risas. Mónica Rincón compartió su entusiasmo y fanatismo por Chayanne, reconociendo que lo entrevistaba no solo como periodista sino también como una fan. “¡Lo logré! ¡Cumplí mi sueño! ¡Entrevisté a Chayanne!“, escribió en X la periodista.

Durante la conversación para CNN Magazine, Mónica preguntó a Chayanne cómo se siente acerca de las nuevas tecnologías y tendencias. “Una nació sin redes sociales, no como los jóvenes de ahora“, le comentó. Ante lo que el cantante puertorriqueño expresó: “Créeme que estoy todavía aprendiendo. Usted no, porque es una niña, pero yo sí…“.

Ante este piropo de Chayanne, quien le dijo a Mónica Rincón que es una niña, ella contestó: “¡Ay! ¡Qué encantador! Pero no soy tan niña… no, ojalá. Y trátame de ‘yú’ además, no me trates de ‘usted’“. Este gesto cariñoso y humorístico del cantante hizo que el encuentro fuera aún más especial.

El posible regreso de Chayanne al Festival de Viña

En la entrevista, Mónica Rincón también le preguntó al cantante puertorriqueño sobre un posible regreso a la Quinta Vergara. Un escenario en el que Chayanne ha triunfado anteriormente. “Siempre es un placer estar en el Festival de Viña. Ahora mismo no estamos en la preparación de un show como para aparecer en Viña este año, pero no se puede descartar. En cualquier año puede haber la posibilidad y siempre es un honor“, respondió.

Para cerrar, Chayanne agregó: “Hasta dos veces me he presentado en la misma temporada. Me acuerdo una vez que Rod Stewart no pudo llegar, y abrí el festival y lo cerré. Cosas emocionantes me han pasado“.