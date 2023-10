“Me tiraron calzoncillos”: Tigresa del Oriente confiesa inédita experiencia en show en Chile

En el último episodio de Tierra Brava, la Tigresa del Oriente se hizo presente en el reality de Canal 13. La popular cantante peruana cantó uno de sus éxitos y fue jueza durante una competencia en el programa de telerrealidad. Y días antes de esta aparición de la artista del país vecino, ADNradio.cl se pudo contactar con ella y la entrevistó acerca de su relación con Chile.

Durante la conversación, la cantante peruano anunció que lanzará un nuevo hit. “Mi última producción es grande, todavía no quiero promocionar porque estamos trabajando para que se dé el inicio de la grabación. Ahí es que yo lo voy a promocionar. Por el momento yo me estoy dedicando, como siempre, a hacer mis trabajos, mis shows, mis viajes y eso. Yo hago saludos personalizados, saludos por cumpleaños, y bueno, todo lo que requiere el público, yo lo hago“, afirmó.

“Tengo una canción nueva para grabar, porque acabo de grabar también hace dos meses una canción que lleva por título Apaga la luz. En Miami la estrenaron. Hace dos, tres meses, estuve en Telemundo en el programa Mesa Caliente ahí enseñé mi canción Apaga la luz. Y fue grabado el videoclip acá en un velero por el mar“, añadió.

Estuvo en Israel y Palestina

Previo a que Hamás atacara a Israel, y este último país bombardeara la Franja de Gaza, la Tigresa del Oriente estaba en negociaciones para participar en eventos en Medio Oriente. “Tengo que averiguar condiciones para una gira a Egipto y a Israel. Bueno, cómo voy a tratar de hacer ese trabajo, porque yo no he estado en Egipto. He estado en Israel, esta vez como ya me conocen, la gente me contrata“, sostuvo.

“Siempre para trabajar en un crucero, es la cultura de ese país, de esa parte del mundo. Después del matrimonio, la boda es celebrada en el crucero, navegando por el río Nilo, y eso es lo que yo hago cada vez que voy. La segunda vez que he ido fue también para un matrimonio egipcio”, añadió.

Luego agregó: “Estoy en conversaciones. Todavía no tengo fecha, pero sí siempre que estoy por esa parte del mundo, tengo otros contratos por ahí cerca. Luego, cuando estuve en Israel, me fui a Palestina e hice también un pequeño show, porque estaba muy asustada, porque es un país que dicen que es movido y cosas por el estilo. Pero sí, yo realicé mi show, la gente contenta”.

Su cuenta en OnlyFans

Más adelante, la artista peruana entregó una actualización sobre su cuenta en OnlyFans, sitio con contenido para adultos del cual habló meses atrás con ADNradio.cl. “Yo tengo todas las fotos, fotos con ropita chica. Pero nada, mire, yo tengo mi edad, pero no me siento cohibida, porque yo he hecho tantas cosas en mi trabajo artístico, y he hecho cine. Y ahora, por ejemplo, yo me considero, pues, que todavía tengo figura para vender“, contó.

“Si estaría, digamos, quizás gordita, por ahí, no podría. Pero sí, mi figura se defiende, y vamos a ver si se anima, la Tigresa, voy a publicar. Pero todavía no lo he hecho, aunque tengo todo el material listo“, complementó.

Reveló una inédita experiencia en un show en Chile

Posteriormente, la Tigresa del Oriente habló de su relación con Chile. “Quiero mucho a mi país vecino de Chile, porque cuando yo empecé a trabajar en el arte de la música, a hacer mis canciones, Chile me ha llevado muchas veces. Y me trataron muy bien, mucho público“, aseguró.

Sin embargo, después relató una extraña experiencia que vivió en uno de sus conciertos en nuestro país. “Solo que yo, cuando hacía mi show, no tenía yo claro, en uno de mis shows, la gente, era una masa, tanta gente, chicos, chicas, y en una de esas me tiraron calzoncillos, y yo me enojé, y me paré del show“, relató.

“Y el promotor vino, ‘Tigresa, ¿qué pasó? ¿Por qué?’. Porque comenzaron, como se dice acá en Perú, a pifiar. Y yo le dije, ‘yo no voy a permitir que me falten el respeto, me han tirado calzoncillos’. ‘Tigresa, ese es tu público, te quieren, tú lo has visto, cuando cantan, por ejemplo, Luis Miguel las chicas le tiran calzoncitos, bikinis, sostenes, ese es el amor de tu público’. Así que regresé al escenario, pedí mil disculpas. Y sí, tengo muchos recuerdos muy bonitos de la gente de mi país vecino, Chile”, adicionó.

Finalmente, al ser consultada si le gustaría colaborar con algún artista del género urbano, la Tigresa del Oriente respondió: “Sí, no mucho. O sea, no, la verdad que no. Solamente hace algunos añitos yo canto la canción Despacito, cuando estuvo de moda. Yo me fui también a cantarla a Miami, en un programa de televisión“.