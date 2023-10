Jorge tomó drástica decisión en Gran Hermano tras abrupta salida de Skarleth: “Sin ella no quiero continuar aquí”

En Gran Hermano, tranquilidad, no hay prácticamente nunca. Este martes por la noche, en un nuevo capítulo del reality de CHV, se desató una tormenta de proporciones tras la sorpresiva renuncia de Jorge.

Todo comenzó con la salida de Skarleth, a quien le informaron la muerte de su abuelita, por lo que, apresuradamente y entre las lágrimas, dejó la casa más famosa del mundo.

Aquello provocó la desazón de Jorge, su compañero de viaje en el reality. Tras varios minutos de reflexión en su pieza y en el patio de la casa, el ingeniero comercial tomó su decisión.

“Es un día bastante difícil, de hecho es uno de los más difíciles. Vengo a poner fina a mi aventura aquí adentro, sé que suena un poco apresurado, pero la verdad es que ya siento que me quedé sin batería, no es la primera vez que lo hago, pero sí estoy decidido a que sea la última”, partió comentando en el confesionario.

Dentro de sus argumentos, por supuesto, salió el tema de Skarleth: “después de ese golpazo no proyecto mi estadía aquí, no ha sido como otros golpes. El subir y bajar de emociones aquí adentro, antes de que llegaron los chicos, yo estaba muerto, pero llegaron, y me dieron luz, vida, sobre todo Skarleth”, esgrimió.

Cerró asegurando que “se debe notar lo que me pasa a mí con ella, la verdad es que sin ella no quiero continuar aquí“, finalizó el participante de Gran Hermano.

A la espera de la decisión final, Jorge tendría prácticamente tomada su decisión, pero deberá informarla oficialmente al resto de los participantes, con la opción clara de arrepentirse. ¿Qué pasará?

La renuncia de Jorge