“Es igual”: Participante de Tierra Brava impacta con supuesto parecido a Vivi Kreutzberger

Simón de la Costa es el último confirmado de Tierra Brava, el nuevo reality de Canal 13. Y su nombre generó que Vivi Kreutzberger se convirtiera en Trending Topic.

Es que el participante llamó la atención por su parecido con la animadora. Y muchos empezaron a comentar sus divertidas similitudes.

“Pensé que era la Vivi”, fue la frase que más se repitió entre quienes compartieron una y otra vez las fotografías del concursante.

Incluso, algunos fueron más allá y encontraron que sus rasgos no solo eran muy iguales a los de la hija de Don Francisco, sino que además lo hallaron similar a figuras como Virginia Reginato, Yolanda Sultana y el actor Jonah Hill.

No sé quién es, pero es una mezcla de Jonah Hill y la Vivi Kreutzberger https://t.co/pCsxFtI2s5 — Javiera (@era_de_javiera) September 25, 2023

El Vivi Kreutzberger, Reginnato, atletas de la risa.. no existe, no puede hacerte daño… pic.twitter.com/2RJgLv7Pkz — Pablo Araya (@newpablo) September 25, 2023

#TierraBrava13 Esto es nepotismo 😡se dan cuenta q a los realiys chilenos entran puros pitutos, Y yo pensé q era en #GranHermanoCHV no más! "Vivi Kreutzberger" Seguro Don Francisco, la apituto #TierraBrava 😂🤣Simón de la Costa, es igual a Vivi, exijo test de ADN a Don Francisco. https://t.co/19Y1DjoJxW pic.twitter.com/zgYLhPVevC — Elenita (@Elenita23C) September 25, 2023

Frente a esto, Simón respondió a la inquietud. Y lo hizo en su presentación para el programa de la exseñal del angelito, donde abordó el parecido.

Una similitud que él ya había notado hace algunos años, a tal punto que usaba el apellido de la conductora en sus redes sociales y varios le habían preguntado del tema en TikTok.

“En una época me ponía ese apellido. Solo me estaba haciendo cargo de lo que la gente quería, porque en redes siempre me comentaban que era muy parecido a Vivi Kreutzberger”, reveló.

Y agregó que “crecí viendo Gigantes con Vivi. Amo a la Vivi, la encuentro súper simpática, sana, y me encanta que se me vincule con eso”.

De esta forma, el mismo Simón abordó el llamativo parecido con Vivi Kreutzberger. El mismo que lo alza como uno de los concursantes más llamativos de los confirmados, hasta ahora, en Tierra Brava.