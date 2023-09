“No a la impunidad”: El Conde ganó el premio a Mejor Guion en el Festival de Cine de Venecia

Es una jornada de celebración para el cine chileno. El Conde se alzó como ganadora en la 80ª edición del Festival de Cine de Venecia.

La película escrita por Pablo Larraín y Guillermo Calderón festejó en el importante evento, al quedarse con el galardón a Mejor Guion.

Una premio que emocionó al cineasta, quien se subió a agradecer el triunfo con un sentido discurso donde dedicó varios agradecimientos.

“Me gustaría dar las gracias al jurado, sé que hay muy buenos guionistas aquí, así que significa mucho para mí. Me gustaría también compartir este premio con mi hermano Juan de Dios, que produce todas mis locuras, con todos en el equipo de Fábula que han trabajado en esta película y a Netflix que la ha hecho posible”, dijo.

The #Venezia80 Best Screenplay goes to Pablo Larraín’s El Conde pic.twitter.com/A4hVkYazQl

— Letterboxd (@letterboxd) September 9, 2023