“Me tocó vivir los estragos de un golpe de Estado doloroso”: Jordi Castell insiste en que le hubiera gustado crecer en el exilio

Jordi Castell fue uno de los invitados en el último episodio de El Purgatorio. En el estelar de Canal 13, que es conducido por Ignacio Gutiérrez, el fotógrafo y panelista de Tal Cual se refirió a las distintas polémicas que ha protagonizado. Una de ellas, relacionada con el exilio durante la dictadura de Augusto Pinochet y el actor chileno Pedro Pascal.

Fue hace meses, en Tal Cual, cuando, acerca de Pedro Pascal, Jordi Castell dijo: “Él es completamente chileno, lo que pasa es que creció, por suerte… Yo siempre le he dicho a los exiliados la suerte que tuvieron que los hayan exiliado. Yo tuve un pololo que los papás fueron exiliados y creció en Roma, iba a colegios italianos, habla tres idiomas, tuvo otros roces”.

“A mí me hubiera encantado que a mi familia la hubieran exiliado para criarme afuera y no tener que bancarme…“, añadió enseguida.

“Me tocó vivir en Talca bajo una dictadura feroz”

Y tiempo después, en El Purgatorio, el panelista de Tal Cual fue consultado por Ignacio Gutiérrez sobre estos cuestionados dichos. “Podría perfectamente tirar la respuesta a la chacota, pero estamos a 11 días de una fecha que, más que unirnos y avanzar, está logrando dividirnos aún más. Y es lo que más me carga con todo lo que quiero a mi país y lo que quiero que avance”, afirmó.

Luego, agregó: “Te voy a contestar del corazón. Yo hubiera preferido mil veces crecer en el exilio. Porque lamentablemente tengo buena memoria y me tocó vivir los estragos de un golpe de Estado doloroso, terrorífico. Me tocó crecer en Talca bajo una dictadura feroz, donde éramos no solo una cárcel, sino que yo pude ver que mi pololo fue exiliado”.

“Puedo entender el dolor de la gente que se tuvo que exiliar por razones políticas, y puedo empatizar mil veces con todo lo que significa romper los afectos con el exilio. Pero si me lo preguntas a mí, a mí me hubiera encantado crecer en el exilio (…) Para mí no habría sido doloroso, bajo ningún punto de vista“, complementó.

Más adelante, el fotógrafo insistió en que “a mi juicio, a mí me tocó lo peor, que fue quedarme acá en una dictadura. Yo no estoy justificando el exilio como una salida política. Estoy hablando de la cárcel que me tocó crecer, en provincia, donde todos los canales de televisión eran cómplices de una mentira o de una emisión, que me parecía más peligrosa. Donde nunca se nos contó la cantidad de gente que había desaparecido”.

Finalmente, Jordi Castell señaló que “yo te estoy hablando a nivel personal de un talquino pendejo que le negaban cosas, que le omitían cosas (…) Era mucho más atroz vivir acá (…) Yo hubiera preferido crecer en un país con progreso con democracia, con gente libre, con información, con todas las cosas buenas“.