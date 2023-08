“No sentí nada”: Skarleth y su dura opinión a canción que le dedicó Pailita

Skarleth dejó Gran Hermano sin antes tener una inesperada revelación: una canción que sonó en la fiesta del viernes y que la dejó helada.

Un tema que le llegó directo y que la hizo pensar si efectivamente era una letra que iba dirigida hacia ella.

“Extraño que me beses escuchando Par de Veces, No te veo hace mese’. Mi corazón todavía te pertenece. Todo sería distinto si tan solo tú estuviese”, escuchó la joven.

Y ahí lo supo. El hit era efectivamente un dardo hacia ella. Uno interpretado nada menos que por su expololo, Pailita.

Skarleth y el Cora Roto

Así, la rubia se dio cuenta que el cantante había finalmente estrenado Cora Roto, una historia sobre su relación.

Y ahí puso una cara un tanto desconcertada, para luego reconocerle a Coni que efectivamente era la musa del tema.

¿Y qué dijo una vez fuera de la casa? “Al principio no la entendí, o sea, me traía recuerdos, pero no sabía por qué, y después me di cuenta de que era la canción que me había dedicado”, dijo en su primera impresión con CHV.

Luego, la magallánica agregó que “no sentí nada, solo fue bonito recordar la canción en ese momento”.

De esta forma, Skarleth cerró completamente la historia con Pailita, dejando claro que esa etapa es parte solo de un lejano recuerdo.