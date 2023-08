“Nunca se ha ensuciado los zapatos”: Priscilla Vargas le lanzó de todo a Ale Valle por criticar reporteo de Repenning

Priscilla Vargas no aguantó. Y se fue con todo contra Ale Valle luego de que esta criticara a su compañero José Luis Repenning tras su cobertura al temporal en el sur.

Es que la periodista vio, como muchos, la imagen del conductor del matinal metido en el agua, mientras daba cuenta de las inundaciones en la Región del Maule.

“¿Era necesario que se metiera al agua hasta la cintura para explicar lo que está pasando? ¿Es necesario? Creo que no (…) Eso es morbo, eso se llama show, no sirve y no ayuda en nada”, comentó en su programa La Voz de los que sobran.

Una crítica que la amiga del animador del 13 no aguantó, por lo que decidió referirse al hecho en el espacio Zona de Estrellas de Zona Latina.

Priscilla Vargas y sus dardos a Ale Valle

El rostro de la mañana manifestó que “solo puedo decir que quien critica, nunca se ha ensuciado los zapatos y no tiene idea de reportear”.

Y que “lo que hizo Repe demostraba que la gente no podía salir sola de sus segundos pisos, por eso la ayuda con los botes de pescadores”.

“No es solo mostrar una inundación. Así se dimensiona el nivel inédito del agua”, defendió la reportera, dejando más que clara su postura.

En tanto, el mismo Repenning también habló. Y lo hizo con Página 7. “Esos comentarios no tienen fundamentos. Cuando muestras que el agua te llega a la cintura, y más, lo que estás evidenciando es la dimensión de la catástrofe, porque si no, uno simplemente diría: ‘Está súper hondo, ha subido mucho el agua'”, señaló.

De esta forma, Repenning y Priscilla Vargas se cuadraron con todo para defender su cobertura ante los cuestionamientos de Ale Valle. ¿Seguirá el debate?