Vale Roth sacó aplausos en redes con reciente publicación dedicada su hija: “Nací para ser mamá”

“Me van a disculpar, pero déjenme decirles que yo nací para ser mamá. Y lo hago increíble. Te amo mi Anto hermosa”, indicó la bailarina en la descripción.

Como era de esperar, sus seguidores no tardaron en aparecer en la adorable publicación: “Ay Vale, me encanta verte feliz. ¡Y qué decir de tu preciosura! Puro amor”; “Felicidad máxima, es maravillosa, es muy rico ser mamá y lo estás haciendo muy bien”; “Me encanta verte como mami, se nota lo dedicada“, fueron algunos de los comentarios.